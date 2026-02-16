SLP: amago de cacicazgo

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Hace algunos años pregunté al entonces alcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, si buscaría la candidatura al gobierno del estado y me contestó negativamente, aduciendo que el proyecto era su hijo, Ricardo Gallardo Cardona.

El llamado “Gallo” había conquistado las alcaldías de Soledad y San Luis Potosí en distintos momentos y parecía el candidato natural.

Sin embargo, había servido para abrirle el camino a su hijo, quien en 2015 pretendió ser candidato al gobierno estatal y como respuesta fue encarcelado acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque después de los comicios de aquel año fue absuelto.

Pasando la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez de padre a hijo se inició la consolidación del grupo “Gallardo”, cuya extensión se pretende hacer hacia la esposa del llamado “Pollo”, la senadora Ruth González Silva.

El padre del actual gobernador de San Luis Potosí construyó una fortuna que les ha servido de plataforma de lanzamiento político y que ahora tiene como límite convertirse en el nuevo cacique del estado.

San Luis Potosí ya pasó por una circunstancia similar, cuando Saturnino Cedillo, primero y Gonzalo N. Santos, después ejercieron el control político y económico de la entidad.

Ambos fueron erradicados, el primero muerto en una revuelta contra el gobierno y el segundo vencido por el movimiento navista.

Los Gallardo, padre e hijo buscan sentar un nuevo precedente, ya que, si antes se pasaron la alcaldía entre ellos, ahora suman a la senadora González Silva, a quien ya tiene como candidata al gobierno del estado para suceder a su cónyuge.

No les importa contravenir el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que los aliados de la cuarta transformación no caigan en la tentación del nepotismo, ya que consideran que eso solamente corresponde a los militantes de Morena y no a sus aliados.

Ahora toca el turno de ellos que aguantaron la presión gubernamental hace una década y ahora tienen la sartén por el mango, fijando las reglas del juego.

Todo está listo, para en su momento presentar a la senadora Ruth González Silva como la candidata a suceder a su esposo, para después del triunfo (aseguran tenerlo garantizado) presentar otra opción que pudiera ser otro personaje cercano a ellos, aunque ya no un familiar directo, pues la Constitución lo prohibirá a partir de 2030.

Por lo pronto, la mesa está puesta para el arribo de la senadora y no se ve adversario que pueda cortar, por lo pronto, la ilusión de emular a Cedillo y Santos, aunque, tal vez, una nueva denuncia judicial se interponga.

*******

Tres días de contingencia, sin que ceda y alterando el ritmo de una ciudad como la capital del país y sus alrededores, causando pérdidas millonarias. Son más de 30 años con el mismo programa y no se ve que exista una solución o que las autoridades busquen una alternativa… Una buena decisión es la de contar con incentivos para la producción cinematográfica mexicana, aportando créditos fiscales… Todo un reto para el gobierno mexicano representa el brote de sarampión, esperando no se les hagan bolas las vacunas, ni que se actúe fuera de tiempo, como sucedió con el virus de la Covid-19.

