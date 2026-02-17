Hay vacunas suficientes contra sarampión; la meta es 2.5 millones por semana

Hay mayor cobertura

Reitera CSP el llamado a que se vacunen los grupos prioritarios: niñas y niños de entre 6 meses de edad y 12 años

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión tiene el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación, por ello, la meta es llegar a 2.5 millones de dosis aplicadas a la semana; por lo que aseguró que hay suficientes vacunas, de las que a la fecha se han aplicado más de 16 millones de vacunas, y tan solo de la semana del 7 al 13 de febrero, se aplicaron casi 1.7 millones de biológicos.

“De que anunciamos la semana pasada a esta semana, aumentaron en casi doble el número de vacunas que se están poniendo en el país. Nuestro objetivo es llegar a 2.5 millones de vacunas a la semana, para ello hay vacunas suficientes en los Centros de Salud y también en algunos estados de la República o aquí en la Ciudad de México se han puesto Centros de Vacunación en otros lugares, eso depende de las propias entidades de la República.

“Nosotros insistimos mucho en que vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable y además en ciertos estados de la República de 13 a 49 años. Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas. Incluso estamos comprando más vacunas para que no haya ningún problema, a la Organización Panamericana de la Salud, son alrededor de 15 millones de vacunas más para poder tener suficientes vacunas este año y el próximo también, prevenir cualquier problema”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que en un año sólo hay 9 mil 400 casos de sarampión. Ante esto, reiteró el llamado a que se vacunen los grupos prioritarios: niñas y niños de entre 6 meses de edad y 12 años, que no ha recibido vacuna o cuya primera dosis fuera hace más de 6 meses; así como personas de 13 a 49 años no vacunadas o con esquema incompleto que viven en 11 entidades que concentran la mayor incidencia por 100 mil habitantes, los cuales son: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.

“Los centros de salud los pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079”, agregó.

Destacó que ante el brote de sarampión hay mucha coordinación con los estados, particularmente en aquellos donde hay mayor número de casos e informó que hoy, 17 de febrero, sostendrán una reunión para continuar fortaleciendo la atención.

Incidencia de sarampión en el país

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, puntualizó que la incidencia de sarampión en el país es relativamente baja y la mayoría de la población está vacunada. Informó que a la fecha, se registran 29 defunciones desde el primer caso confirmado en febrero de 2025, de ellos 21 fueron en Chihuahua y el resto en otras entidades.

Subrayó que la Estrategia Nacional se centra en la vacunación, por tal razón, informó que se puede acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de todas las instituciones públicas de salud, sin importar la afiliación. “La vacuna en estos 20 mil puntos es gratuita, para todos y cada uno de los mexicanos es 100 por ciento gratuita”, señaló.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, puntualizó que en el caso de las mujeres embarazadas, la recomendación es no vacunarse, ya que las vacunas son virus vivos atenuados que pueden transmitirse a través del cordón umbilical; sin embargo, en caso de que una mujer embarazada presenta síntomas hay una alternativa que se aplica en los Hospitales con medicamentos que fortalecen la inmunidad; al igual que en el caso de los pacientes con cáncer, quienes deben aplicarse la vacuna si sus médicos lo recomiendan.

Extrañamiento por asilo político a Karime Macías

La presidenta Sheinbaum Pardo anunció que México formalizará hoy ante el gobierno de la Gran Bretaña su inconformidad por el asilo político que se le otorgó a Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz , Javier Duarte, cuando ambos están acusados de corrupción.

Es una nota de extrañamiento por esta decisión que enviará la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisó.

“Hoy se va a enviar la carta porque una mujer que está acusada de fraude y corrupción ¿cómo es posible que le den asilo?”, cuestionó la Presidenta.

Se enviará más ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que el gobierno de México seguirá con el envío de ayuda humanitaria para Cuba, “y otras solicitudes” que hizo la administración de Miguel Díaz-Canel. “Por lo pronto no vamos a enviar combustible”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal volvió a externar que no está de acuerdo con la imposición de aranceles que anunció el mandatario estadounidense Donald Trump a países que provean petróleo a la isla.

Sheinbaum Pardo insistió en que México dejó de vender crudo a Cuba para la protección de nuestro país. “Consideramos la autodeterminación de los pueblos», reiteró.

Además, mencionó que el propio pueblo cubano es el que debe decidir cómo se gobierna: “No debe haber intromisión ni injerencia de nadie más, y en todo caso, si se solicita el apoyo de algún gobierno, pues entonces se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe”.