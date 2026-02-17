Hoy son tiempos de trabajar y de cumplir con los atizapenses, afirma la síndico Leylany Richard

Representante popular de territorio

Atizapán de Zaragoza.- “Hoy son tiempo de seguir trabajando por las familias. Mejorar sus comunidades, escucharlos y brindar la atención, que muchas de las veces se les niega. Soy una representante popular de palabra y resultados, de territorio y no de escritorio. Sigo el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.

Expresó lo anterior Leylany Richard, segunda síndica municipal de esta localidad, luego de puntualizar que “escuchar las necesidades de la ciudadanía, es la única vía para llegar a una solución real y no de falsas promesas como lo hacen otros”, dijo.

Ante delegados y Consejos de Participación Ciudadana (Copacis), la síndica morenista ha refrendado su compromiso de trabajar en favor de la población que vive y trabaja en Atizapán de Zaragoza.

“Sin duda que las mujeres están cumpliendo un papel fundamental y activo en la política, contribuyendo al desarrollo y la justicia en la sociedad, tal y como lo ha demostrado Leylany”, afirmó Mirían García, vecina de este municipio.

Y es que, efectivamente, la edil desde muy temprano recorre las calles y avenidas, escuchando las demandas de las y los atizapenses, con quienes Leylany Richard, se ha comprometido a trabajar arduamente, tal y como lo ha hecho desde que asumió esa responsabilidad.