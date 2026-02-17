El programa Hoy no Circula sólo es una medida recaudatoria, dice el PRI

Empeoraron los niveles de contaminación

Toluca, Méx.- Tal y como se advirtió, la implementación del programa «Hoy No Circula» en las zonas metropolitanas de Toluca, de Tianguistenco, entre otros municipios, demostró ser una medida recaudatoria que golpea el bolsillo de las familias, pues en su primer mes los niveles de contaminación del aire no mejoraron, y por el contrario empeoraron.

Así lo reveló la presidenta PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, al dar a conocer estadísticas de la Red Automática de Monitoreo Ambiental (RAMA), de la secretaría del Medio Ambiente estatal, que demuestran que a pesar de las restricciones vehiculares y la imposición de multas, los días fuera de norma ambiental aumentaron.

La también senadora recordó que en enero de 2025, se registraron 24 días fuera de norma por partículas PM2.5, cifra que escaló a 31 días durante enero de 2026 con el programa en vigor. «Los números no mienten, hubo más contaminación con el programa que sin este mismo”, señaló.

La dirigente del PRI no descartó la posibilidad de solicitar postergar este programa mientras no exista un plan integral ambiental, que no solo castigue a los automovilistas. El hecho de que todos los días de enero de 2026 estuvieran fuera de norma demuestra que el «Hoy No Circula» no es la solución para el Valle de Toluca, sentenció.

Lo que también aumentó, dijo, fue la recaudación por verificación vehicular con más de 408 mil unidades solo en enero, lo que representa ingresos por más de 240 millones de pesos, sin contar ingresos por multas extemporáneas, recargos, trámites de alta y baja de placas y reemplacamiento.

«La recaudación sube como espuma, pero la calidad del aire no mejora; estamos ante una política que castiga a comerciantes, estudiantes y amas de casa, mientras el gobierno de Morena utiliza estos recursos como una caja chica, posiblemente para financiar obras de relumbrón como el asfaltado rumbo al Mundial, olvidando las causas reales de la polución», dijo.