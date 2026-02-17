El gobierno de Naucalpan sigue recuperando más espacios públicos

Compromiso con la seguridad y el bienestar social

Naucalpan, Méx.- El gobierno encabezado por el alcalde Isaac Montoya reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar social mediante la recuperación de espacios públicos, a través del programa Huellas de la Transformación, se atendieron los rezagos históricos en el Andador de las Torres, en la colonia Rosa de Castilla.

Montoya Márquez reiteró que el objetivo primordial de esta acción es convertir puntos de alta afluencia en áreas dignas y seguras, a través de la mejora del entorno urbano. La administración busca reafirmar su compromiso con la seguridad ciudadana y el bienestar de las familias naucalpenses, transformando zonas vulnerables en espacios de convivencia.

En presencia de las y los vecinos, así como de servidores públicos municipales, destacó que su administración no se limitará a apariciones esporádicas, sino que busca dejar «Huellas de Transformación» permanentes en cada rincón del municipio, atendiendo rezagos históricos que administraciones pasadas ignoraron.

Uno de los anuncios más relevantes fue la consolidación del proyecto Triángulo del Bienestar, una estrategia integral de rehabilitación urbana que busca dignificar la movilidad en tres puntos importantes de Naucalpan, que son El Molinito, Naucalpan Centro (San Bartolo) y Cuatro Caminos.

Como parte de este plan, Montoya Márquez confirmó la habilitación de un «Sendero Seguro y Luminoso» en Rosa de Castilla, diseñado para brindar tranquilidad a las familias que transitan diariamente por la zona.

Para la transformación de este lugar, trabajadores de Servicios Públicos realizaron los siguientes trabajos: 60 luminarias nuevas, 24 toneladas de asfalto caliente, 300 costales de asfalto frío, pinta guarniciones, marcado de cancha y pinta de 4 canastas.