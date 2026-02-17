Se trabaja de manera coordinada con el gobierno estatal: Raciel Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El alcalde Raciel Pérez Cruz colabora estrechamente con el gobierno del Estado de México, en los trabajos del Periférico, para rehabilitar diez puentes peatonales, modernizar la señalética de movilidad y reforzar la iluminación estratégica. El municipio realiza la poda integral del corredor y ejecuta obras hidráulicas en Valle Dorado y a la altura de Kimberly Clark, para acabar con los encharcamientos. Bajo la premisa que la unidad y el trabajo coordinado, Raciel Pérez Cruz, junto a representantes de la administración estatal acordaron acciones conjuntas, respecto al tramo que corresponde a Tlalnepantla, lo cual demuestran una voluntad política compartida por mejorar la movilidad y la calidad de vida en la zona metropolitana.