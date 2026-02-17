Anuncia Clara Brugada Molina inversión histórica de 19 mmdp para agua y drenaje

Destinan 7 mil millones a 643 obras

Incorporan tecnología satelital y robots especializados para monitorear 800 kilómetros de ductos y detectar socavones

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la conferencia de prensa titulada Agua, drenaje y saneamiento para la Ciudad de México, donde reafirmó que el acceso a estos servicios es un derecho fundamental avalado por la Constitución capitalina. Ante los retos del cambio climático, que en 2025 provocó un incremento del 43 por ciento en las lluvias respecto al promedio histórico, la mandataria anunció una estrategia estoica de inversión pública.

Para el ejercicio 2026, se destinó una cifra histórica de 19 mil millones de pesos al rubro del agua. Brugada Molina detalló que, dentro del Capítulo 6000, se cuenta con 7 mil millones de pesos para concretar 643 obras y acciones estratégicas: 3 mil 360 millones para drenaje, 3 mil 80 millones para agua potable (con 304 obras específicas) y 560 millones para saneamiento.

«Estamos construyendo la capital de la inversión pública, atendiendo lo que más requiere la población para garantizar una ciudad sustentable y con futuro», enfatizó.

Infraestructura, Drenaje y Saneamiento

En materia de prevención de inundaciones, se informó la construcción de 10 mil metros de colectores de drenaje en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. Asimismo, la meta de desazolve para este año se cuadriplicó, pasando de 300 kilómetros intervenidos en 2025 a mil 200 kilómetros para 2026, con el objetivo de retirar 430 mil 996 metros cúbicos de azolve.

Por su parte, el Secretario de Gestión Integral del Agua, Ing. José Mario Esparza, detalló que en 2025 la ciudad recibió 782 millones 521 mil metros cúbicos de lluvia, un volumen histórico. Para la próxima temporada, se trabaja en el proyecto estratégico Acupuntura Hídrica, que incluye 100 resumideros y pozos de absorción. Destacó también la construcción del sistema de tanques en Santa Úrsula, Coyoacán, con capacidad de 10 mil metros cúbicos, posicionándose como la infraestructura de almacenamiento más importante a nivel nacional.

Innovación Tecnológica y Atención Ciudadana

La Jefa de Gobierno presentó el uso de dispositivos satelitales y terrestres para detectar socavones en los 800 kilómetros de ductos de la secretaría. Además, se mostraron robots que facilitan el mantenimiento de la red y reducen riesgos para el personal. Para fomentar la participación social, se recordó la operación de la Línea H2O, diseñada como el C5 del agua para la denuncia inmediata de fugas.

Finalmente, se informó que en saneamiento se modernizarán cuatro plantas de tratamiento para aumentar la capacidad en 500 litros por segundo, mientras que la reparación masiva de fugas permitirá recuperar otros 300 litros por segundo, logrando un ahorro conjunto equivalente a 7 mil 300 pipas de agua cada día para beneficio de las y los capitalinos.