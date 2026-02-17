Conagua y sectores inmobiliarios y de parques industriales fortalecen marco normativo en materia de agua, para contribuir al desarrollo nacional

Colaboración para garantizar el derecho humano al líquido

Como parte del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, impulsado por el Gobierno de México, directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y de las asociaciones de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), de Parques Industriales (AMPIP), y Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), se reunieron para fortalecer las normas reglamentarias de la Ley General del Agua y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, publicadas el pasado 11 de diciembre.

En la reunión, encabezada por Mauricio Rodríguez Alonso, Subdirector General de Administración del Agua, y Oscar Zavala Gamboa, Subdirector General Jurídico, en representación del Director General de la Conagua, Efraín Morales López, se destacó la colaboración en torno a un marco reglamentario que permita garantizar el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria, así como el desarrollo nacional, con acceso a la vivienda y la operación de parques industriales, como mecanismos para una mejor calidad de vida, generación de empleos y desarrollo económico.

Asimismo, como parte de esta colaboración, se establecieron mesas de seguimiento para escuchar propuestas que fortalezcan la construcción de las normas reglamentarias acordes a las necesidades del país y la población, con lo cual se coadyuvará a la regularización de los títulos de concesión del sector, con la finalidad de otorgar certeza jurídica a los usuarios de las aguas nacionales y consolidar el ordenamiento del uso del agua en todo el país.

Bosco Quinzaños Oria, Presidente de la ADI, destacó la apertura para permitir la suma de esfuerzos en el ordenamiento de las concesiones, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Director General de Conagua, Efraín Morales López, en el marco del Plan Nacional Hídrico.

Conagua reitera su compromiso de establecer vínculos con todos los sectores, con el fin de consolidar un marco normativo que permita consolidar el derecho humano al agua para todos los sectores, pero particularmente para la población con más necesidades de agua.