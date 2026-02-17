En “pleno ejercicio de la soberanía”, el Senado se apresuró a autorizar ingreso de tropas de EU

CLASE POLITICA. Miguel Ángel Rivera

Mucha defensa de la soberanía nacional y mucha capacidad de nuestras fuerzas armadas y policías para mantener la seguridad interna, pero ayer el Senado de la República se apresuró a aprobar, con reforma de última hora al orden del día, el ingreso de tropas extranjeras al país.

La “visita” de las tropas de los Estados Unidos está programada para iniciarse el día próximo día 27, pero como se trata de una petición de la Presidencia de la República se le dio trámite de inmediato.

Esta vez quedaron calladas las voces que se manifestaron en contra del imperialismo de los Estados Unidos el mes anterior, a raíz de la intervención armada de esa potencia en Venezuela, donde mataron a los miembros de la guardia del dictador Nicolás Maduro, a quien llevaron a una prisión en territorio de la Unión Americana, junto con su esposa Cilia.

En esas fechas estaba programada una asamblea de la Comisión de Marina, para atender a otra solicitud del Ejecutivo para permitir el ingreso de tropas de la vecina potencia, pero las protestas de un sector de los legisladores, en su mayor parte, miembros del bloque oficialista integrado por las bancadas de Morena, PT y PVEM, sacaron a relucir su repudio al imperialismo, lo que se tradujo en la cancelación de esa asamblea de la Comisión de Marina, lo cual estuvo a punto de derivar en un desacuerdo con el gobierno del voluntarioso Donald Trump, pues el hecho de no autorizarse la visita de sus militares habría sido considerado, por lo menos, una descortesía.

La presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha cansado de pregonar la defensa de la soberanía nacional y de rechazar ofertas estadunidenses de supuesta ayuda para combatir a los grupos criminales que operan en la República, aclaró que la pausa no estuvo relacionada directamente con lo ocurrido en Venezuela, sino a la reorganización de la agenda legislativa, o sea, ningún rechazo a nuestros vecinos del norte.

Justificaciones adicionales resultaron innecesarias, pues a final de cuentas, el permiso fue autorizado con tiempo para dar la bienvenida a los visitantes. Con 105 votos a favor y una abstención, el Senado de la República autorizó a la titular del Ejecutivo Federal el ingreso a territorio nacional de 19 elementos de la Marina de los Estados Unidos, para que participen en un ejercicio de adiestramiento especializado, en colaboración con la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina.

En el ínterin hubo una segunda autorización, para el ingreso a territorio nacional de elemento del equipo SEAL 2 de la Marina estadounidense para participar, del 15 de febrero al 16 de abril, en un ejercicio denominado “Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que se realiza en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche y en la jurisdicción del Sector Naval Carmen, en Ciudad del Carmen, del mismo estado.

En aquella oportunidad, el controvertido senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, aprovechó la ocasión para el lucimiento personal al sostener que “no debería aceptarse” en ninguna circunstancia la entrada de elementos militares de Estados Unidos a México, pues no existe una “actitud sincera” de parte del gobierno de ese país, como quedó en evidencia por su intervención en Venezuela.

Por el contrario, una integrante de la oposición, Susana Zatarain García, del PAN, anunció que su grupo parlamentario respaldaba la solicitud de la presidenta Sheinbaum, pero demandó a la directiva de la Cámara requerir informes sobre la entrada de aeronaves militares de Estados Unidos al parecer en Toluca y recientemente en Baja California.

En la sesión de ayer, el discurso para pedir que se aprobara el decreto fuese aprobado lo presentó la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, quien señaló que es importante subrayar, que el grupo extranjero es un contingente reducido claramente identificado, cuyo ingreso, permanencia y salida se encuentran delimitados por el propio proyecto de decreto.

“Asimismo, se establece la obligación de que la Secretaría de Defensa Nacional rinda un informe al Senado sobre los resultados obtenidos dentro de los 30 días naturales, siguientes a la conclusión de las actividades.

“Este tipo de ejercicios, lejos de comprometer nuestra soberanía la fortalece, pues la cooperación bilateral en materia de defensa, cuando se realiza bajo el marco constitucional y con control parlamentario, permite mejorar las capacidades operativas, técnicas y tecnológicas que nuestras Fuerzas Armadas realizan, en beneficio de la seguridad nacional y de la protección al territorio mexicano, agregó la legisladora “morena”, que también destacó:

“Asimismo, la Comisión de Defensa Nacional valoró que la actividad propuesta se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente en lo relacionado a fortalecer la seguridad nacional, la defensa y la soberanía, así como la cooperación internacional en condiciones de respeto y reciprocidad”.

Esta vez no se escucharon voces en contra, a lo más, la ex candidata a gobernante de la capital, Alejandra Barrales Madaleno, ahora de MC, pidió a sus compañeros de Cámara cumplir con su obligación constitucional de supervisar la política exterior de nuestro país.

“Ante el marco de la discusión de tan importante dictamen, desde Movimiento Ciudadano (MC) queremos hacer un llamado de atención para que, más que discutir sobre el ingreso o no de las tropas que hoy se nos plantean, podamos traer a colación temas que son fundamentales para la vida de este país, y particularmente de este Senado.

“Traer a la mesa tres de las facultades exclusivas de este Senado, y cuando digo exclusivas me refiero que únicamente sea este Senado el que tiene facultades para revisar tres aspectos básicos en el país”, agregó la capitalina, quien, se seguida, enumeró las responsabilidades del Senado:

“Uno, la política exterior de nuestro país.

“Dos, la ratificación de servidores públicos en el ámbito federal del país.

“Tres, el que nos ocupa, el ingreso y salidas de tropas en nuestro país.

“Y justamente hablando de este dictamen, que hoy se está discutiendo, nosotros hemos dicho que en el contexto actual estos temas no pueden ser abordados sin ver el entorno. Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el vecino país del norte; donde desde el inicio de su administración el presidente Trump en enero del 25 ha planteado, desde su punto de vista, una serie de afirmaciones que, sin duda, tienen implicaciones graves para nuestra soberanía nacional.

“Me refiero a hechos que todos conocemos en donde han señalado, por ejemplo, los vuelos de drones norteamericanos en territorio nacional, la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas, los amagos de incursiones en nuestro país, el lanzamiento de la Doctrina Monroe, el aterrizaje de un avión militar sin autorización de este Senado, y, más recientemente, la reunión en Washington de nuestros secretarios de Defensa y de Marina, que apenas acaba de ocurrir.

“A todo esto, se suma también lo que hemos visto recientemente ocurrido en Venezuela y lo que nada más y nada menos hoy está sucediendo en Cuba.

“Por eso es importante darle la trascendencia debida a este dictamen, no se trata solamente de autorizar la entrada a 10, 20, 30 personas que están en el ámbito militar; se trata de saber qué implica, qué alcance tiene, qué buscamos con estos intercambios o con esas entradas y salidas de tropas….

“Este Senado, sus comisiones, estamos obligados a ejercer plenamente nuestras facultades. No podemos seguir volteando la cara a otro lado”, remató la legisladora de MC.

Entre los sucesos notables de esa sesión se incluyó también el hecho de que la encargada de defender la iniciativa fue la senadora por Morelos, del PVEM, Juanita Guerra Mena, quien, como siempre, mostró mucha enjundia a favor de la 4T a pesar de que hace apenas unos días protestó contra una celada de parte de supuestas aliadas del partido oficial, Morena, que la dejaron sola en el salón de belleza recién abierto en la sede del Senado, lo cual generó un escándalo que apenas un día antes concluyó cuando ese servicio fue clausurado en definitiva.