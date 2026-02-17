SECRETARIA CLAUDIA CURIEL DE ICAZA INAUGURA “RELATOS MODERNOS. OBRAS EMBLEMÁTICAS DE LA COLECCIÓN GELMAN-SANTANDER”, EN EL MAM

● La exposición marca el inicio de una etapa de itinerancia internacional

● Incluye diez óleos de Frida Kahlo y un núcleo clave de la plástica mexicana

● Treinta y un obras cuentan con declaratoria de Monumento Artístico

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), inauguró en el Museo de Arte Moderno (MAM) la exposición “Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”, con la que inicia en México la etapa itinerante internacional de dicho acervo y su regreso a exhibición pública en el país.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, resaltó que el hecho de que la etapa itinerante de la colección inicie en México: “Significa reafirmar que el patrimonio artístico, aun cuando circule internacionalmente, conserva su raíz y su sentido en el territorio y en sus comunidades”.

Además, “significa asegurar que nuevas generaciones puedan encontrarse con obras fundamentales de nuestra historia del arte, y significa consolidar una colaboración responsable entre instituciones públicas y una colección privada con vocación pública”.

La exposición abre al público con un conjunto de sesenta y ocho obras que exponen la modernidad mexicana como un estilo único y un campo de fuerzas: la tensión entre tradición y vanguardia, lo íntimo y lo colectivo, así como el arraigo y el diálogo con el mundo.

El recorrido curatorial, diseñado por el propio MAM, propone una lectura que sitúa a las piezas como parte de una memoria artística viva, vigente para comprender el siglo XX y también el presente.

En el conjunto, Frida Kahlo ocupa un lugar central con diez óleos, entre los que destacan Autorretrato con collar (1933) y Diego en mi pensamiento (1943), piezas emblemáticas del corpus de autorretratos reunido por la colección.

La muestra integra además obras clave de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga, Gunther Gerzso, Carlos Mérida, María Izquierdo, Jesús Reyes Ferreira y Lola Álvarez Bravo, entre otras y otros autores fundamentales.

En la ceremonia inaugural, acompañados del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, participaron también el consejero Delegado del Grupo Santander, Héctor Grisi; el director ejecutivo de Fundación Santander, Francisco de Borja Baselga; la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera; la directora del Museo de Arte Moderno y curadora de la exposición, Marisol Argüelles; quienes destacaron el valor de la colaboración que permite que el público se reencuentre con un acervo emblemático de la modernidad mexicana.

Alejandra de la Paz recordó que las colecciones públicas y los importantes proyectos expositivos que se llevan a cabo en los museos del INBAL “siempre han contado con este rico diálogo, respetuoso y de confianza entre nuestras instituciones y diversos coleccionistas que generosamente han contribuido con préstamos nacionales e internacionales para enriquecer nuestra labor de acercar a los públicos a lo mejor del arte”.

En ese sentido, Héctor Grisi destacó que “el hecho de que esta exposición haya regresado a manos mexicanas es profundamente significativo y no podríamos estar más orgullosos”.

De las sesenta y ocho obras exhibidas, veinte y siete cuentan con declaratoria de Monumento Artístico, y su presentación se realiza bajo condiciones de registro, conservación y resguardo técnico alineadas con los más altos estándares institucionales. Las medidas garantizan el cuidado del patrimonio artístico y la integridad de las piezas durante su exhibición y circulación.

Grisi agregó que la Colección Gelman Santander “es hoy una colección mexicana que sigue estando sujeta a la legislación y a la tutela institucional de nuestro país. Esto garantiza no solo su adecuada preservación, sino también su acceso y difusión con responsabilidad”.

En 2023, la familia Zambrano adquirió la colección y acordó con la Fundación Banco Santander su gestión e itinerancia internacional bajo la denominación Colección Gelman Santander, con el propósito de ampliar su acceso público y su proyección cultural.

Marisol Argüelles comentó sobre la muestra: “También consideramos obras que se incorporaron al acervo en años posteriores al fallecimiento de Natasha. Esta decisión responde al interés de replicar, en medida de lo posible, la forma en la que la colección fue creciendo, siguiendo el espíritu de sus fundadores, su sensibilidad estética y un gusto personal en torno al arte mexicano”, detalló Argüelles.

“Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman-Santander” está abierta del 17 de febrero al 17 de mayo de 2026 en el Museo de Arte Moderno, ubicado en Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.