Modernizan canales de riego para facilitar el acceso de agua a productores del campo

Se rehabilitaron 7.5 kilómetros en Temascalcingo

Estos trabajos se suman al objetivo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de hacer de “2026, El Año de las Obras en Edomex”

Temascalcingo, Estado de México.– Con el propósito de modernizar la infraestructura para mejorar el abastecimiento de agua en beneficio de más de 3 mil 200 productoras y productores del campo del Estado de México, los gobiernos estatal y federal destinaron 9 millones 662 mil 148 pesos para la rehabilitación de 7.5 kilómetros de canales en el Módulo Temascalcingo del Distrito de Riego 033.

La inversión se realizó mediante el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, esquema en el que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aporta el 50 por ciento de los recursos y el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez cubre la parte correspondiente a las y los productores.

Con esta obra se garantiza el acceso al agua para quienes cultivan maíz, avena cebadera y trigo en más de 5 mil hectáreas. Estos trabajos se suman al objetivo de la Gobernadora mexiquense de hacer de “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”.

María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, destacó la importancia de invertir en infraestructura que permita un uso más eficiente del recurso hídrico, “que no se nos olvide que estos recursos provienen de los impuestos y que los programas son esfuerzos coordinados de los tres órdenes de gobierno para avanzar en acciones para hacer más eficiente el trabajo en el campo”, señaló.

En el evento de la entrega de obra participaron funcionarios federales, estatales y municipales, así como representantes e integrantes del sector.

Evalúan reconstrucción de vialidades que conectan a siete municipios de zona norte

Como parte de las acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado de México para transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, recorrió vialidades que conectan a siete municipios del norte del Estado de México para evaluar y diseñar un diagnóstico de aquellas que requieren de una reconstrucción urgente.

En el marco de la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, el funcionario recordó que el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es atender los principales problemas de la gente; por ello, la prioridad es que cada metro cuadrado de reconstrucción de vialidades sea en el beneficio de las comunidades.