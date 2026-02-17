Supera gobierno del Edomex meta de la Semana Estatal de Vacunación

Con más de 756 mil dosis aplicadas

Toluca, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, superó la meta establecida durante la Semana Estatal de Vacunación al aplicar 756 mil 067 dosis de diversos biológicos, cifra que casi duplica el objetivo inicial de 400 mil.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, informó que tan solo la vacuna contra sarampión registró 408 mil 198 dosis, lo que contribuye a la contención de contagios en territorio mexiquense y fortalece la protección comunitaria.

Del 7 al 15 de febrero se instalaron 450 puntos de vacunación gratuita que abarcaron todo el territorio estatal. La funcionaria destacó la respuesta de la ciudadanía y subrayó que la jornada intensiva concluyó, pero la aplicación de vacunas continúa de manera permanente en centros de salud y en las unidades médicas del IMSS ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE e ISSEMYM.

“Hay suficientes vacunas, nos siguen llegando a nivel federal diariamente, entonces, pueden estar tranquilos en que, si no alcanzaron a acudir a alguno de estos módulos de la semana, pueden acudir a sus centros de salud”, explicó.

Con las dosis aplicadas en esta jornada, el Estado de México acumula más de dos millones de vacunas contra sarampión desde 2025, lo que coloca a la entidad en primer lugar nacional en aplicación de este biológico.