Aumenta la falsificación de billetes, pese al avance de pagos digitales

De 500 pesos, los preferidos

– Datos del Banco de México indican que se detectaron 291 mil 673 piezas apócrifas el año pasado

En México, circulan a diario más de 3 billones de pesos en billetes y monedas, lo que representa un incremento del 200% en los últimos diez años, pues es una actividad atractiva para grupos delictivos, ya que pese al avance de los pagos digitales, la mayoría de los mexicanos aún prefiere el efectivo para compras cotidianas.

La falsificación de billetes en México registró en 2025 su nivel más alto desde 2022, según cifras del Banco de México. Durante ese año, las autoridades detectaron 291 mil 673 piezas apócrifas, lo que implicó un incremento de 1.7% respecto al periodo previo. Aunque el alza parece moderada en términos porcentuales, el volumen absoluto marca el mayor registro de los últimos tres años.

El año pasado se captaron 291 mil 673 billetes apócrifos, contra 286 mil 917 de 2024, es decir, 4 mil 756 piezas más, revelan datos del Banco de México (Banxico). De ese total, 148 mil 652 billetes eran de 500 pesos.

La denominación de 500 pesos nuevamente fue la más reproducida por la delincuencia, aunque el de 100 pesos se disparó de manera importante.

Por su parte, el billete de 1,000 pesos mostró un crecimiento marginal de 1.8% en falsificaciones, con una tasa de 15.4 piezas apócrifas por cada millón de ejemplares en circulación.

En el caso del billete de 20 pesos, se detectaron 426 unidades falsas, con una incidencia de 0.4 piezas por millón. Aunque el número absoluto resulta menor, el incremento alcanzó 92% en comparación anual.

En cambio, el dinero imitado por el bandidaje a través de las monedas presentó una baja de 33.3% durante el año pasado.

Información del banco central arroja que la pieza de 10 pesos fue la más imitada, con 970 falsificaciones, cuando un año antes habían sido mil 423 piezas.

Asimismo, hubo una baja de 215 a 95 ejemplares de monedas falsas de 5 pesos que captó Banxico en un año; sin embargo, representó una cifra relevante, si se considera que en 2023 apenas eran cuatro.

Las técnicas más comunes entre los falsificadores siguen siendo la impresión digital y el offset, métodos accesibles que permiten replicar con cierta fidelidad los diseños originales. Para el abogado Federico Tayara, la lucha contra la falsificación es una “carrera de producción” entre delincuentes y autoridades.

Otro dato relevante es que la vulnerabilidad no solo está en la producción de falsos, sino también en el bajo nivel de revisión ciudadana. Solo 48.7% de las personas revisó la autenticidad de sus billetes en el primer trimestre de 2025, por debajo del 51.9% que lo hacía un año antes. En ese mismo periodo, Banxico recibió 79,783 billetes falsos, de los cuales 38,047 correspondían al billete de 500 pesos.

¿Qué hacer si te entregan un billete falso y cómo identificar uno auténtico?

La recomendación principal es no intentar usarlo para pagar. Según el Banco de México, hacerlo es un delito federal que se castiga con hasta 12 años de prisión. Lo que debes hacer es llevarlo a cualquier banco, donde recibirás un recibo de retención con un número de folio que te permitirá dar seguimiento al análisis.

El banco enviará la pieza a Banxico, que determinará si es auténtica o no. En caso de que lo recibas de un cajero automático, tienes hasta cinco días hábiles para presentar una reclamación en la sucursal correspondiente. En cuanto a la verificación rápida, Banxico recomienda tres pasos básicos:

– Tocar: sentir la textura firme y los relieves al tacto.

– Mirar: buscar a contraluz la marca de agua, el hilo de seguridad, el folio creciente y el número oculto.

– Girar: observar elementos que cambian de color, como el hilo dinámico o la denominación multicolor.

De acuerdo con Banxico, aprender a identificar estos elementos puede tomar apenas segundos y es la mejor forma de proteger tu dinero frente a la falsificación.

Mayor capacitación de Banxico

Según un reporte de las acciones en contra la falsificación o alteración de moneda en México, de 2003 a 2024 se logró detener a 50 personas por dichos delitos y se aseguraron ocho más.

Lo anterior, gracias al trabajo conjunto del Banxico con la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Falsificación y Alteración de Moneda, instancia creada en agosto de 2012 como responsable de recibir, de forma directa, las denuncias por falsificación o alteración formuladas por el Banco de México.

La primera falsificación de billetes emitidos por Banxico se registró en octubre de 1934, cuando se detectó en la Ciudad de México la circulación de una considerable cifra de billetes falsos de 20 dólares.

Después de investigaciones, fue detenido el falsificador de fama internacional Alfredo Héctor Donadieu, alias Enrico Sampietro, recordado como uno de los mejores falsificadores del mundo.

Durante las décadas de los años 30 y 40 se dedicó a falsificar billetes mexicanos y extranjeros con extraordinaria calidad, usando sus habilidades artísticas.

Actualmente, cada año el banco central imparte capacitaciones en temas relacionados con la falsificación de moneda, dirigidas a personal de la FGR como son: fiscales, agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos, policías ministeriales, así como auxiliares ministeriales.

Anualmente se prepara a aproximadamente 600 personas servidoras públicas, tanto en modalidad virtual como presencial.