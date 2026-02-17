Hombres G están de regreso en México

Para conmemorar Los Mejores Años De Nuestra Vida

¡Es un año de festejos!, la emblemática banda española está de fiesta con nuevo álbum, una gira y un documental… Y México tenía que formar parte de la celebración de Los Mejores Años De Nuestra Vida. ¡Disfruta de estas noches imperdibles con Hombres G!

La agrupación es un referente indiscutible del pop rock iberoamericano desde su formación en 1982, en Madrid, España. De manera reciente, realizaron el anuncio de tres proyectos clave: un documental oficial, un nuevo álbum de estudio y una gira internacional que recorrerá España y Latinoamérica a lo largo de 2026.

David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javier Molina son los Hombres G, una de las bandas españolas más influyentes desde los años 80. Con una mezcla única de pop rock, new wave y melodías icónicas, han dejado una huella imborrable en la música en español.

OCESAfact: El nombre de Hombres G, hace referencia a la película G-Men (1935), donde los agentes del FBI eran llamados así.

Cuentan con 13 álbumes de estudio: Hombres G (1985), La Cagaste… Burt Lancaster (1986), Estamos Locos… ¿O Qué? (1987), Agitar Antes de Usar (1988), Voy A Pasármelo Bien (1989), Esta Es Tu Vida (1990), Historia Del Bikini (1992), Peligrosamente Juntos (2002), Todo Esto Es Muy Extraño (2004), 10 (2007), Desayuno Continental (2010), Resurrección (2019), La Esquina De Rowland (2021); y están próximos a lanzar un nuevo álbum en 2026.

Con una trayectoria marcada por éxitos generacionales y ventas de millones de discos alrededor del mundo, Hombres G continúa consolidando su legado dentro y fuera de España, manteniéndose vigente ante nuevas audiencias sin dejar de lado su sonido característico. Esta gira no es solo una gira, ¡es una celebración para confirmar que los mejores años de sus vidas los siguen viviendo!

Una de las bandas más influyentes de rock en español está de vuelta en nuestro país. ¡Vive la experiencia de ver a Hombres G en concierto y sé parte de Los Mejores Años De Nuestra Vida! Disfruta de la Gran Venta HSBC el 23 y 24 de febrero y de la venta general un día después.