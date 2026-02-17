Invita el ISSSTE a participar en La Clínica es Nuestra 2026; beneficiará a 650 unidades

Asambleas comunitarias

Derechohabientes podrán votar por sus representantes y las mejoras para sus clínicas

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció el arranque del programa La Clínica es Nuestra 2026, por lo que invitó a toda la derechohabiencia a participar este sábado 21 de febrero, a las 11:00 horas, tiempo local, en las asambleas comunitarias que se llevarán a cabo en 650 unidades médicas de todo el país, donde se invertirán 375 millones de pesos.

“En 2026 vamos a llevar a cabo el programa La Clínica es Nuestra en el ISSSTE. (…) En todas las unidades médicas del ISSSTE donde se va a realizar este programa, hay asamblea a las 11:00 de la mañana hora local. (…) Y pueden participar todos los derechohabientes en su unidad de adscripción. El presupuesto que vamos a aplicar es de 375 millones de pesos y vamos a beneficiar a 650 unidades médicas, cada unidad cuenta con un presupuesto”, expresó.

Martí Batres detalló que en estas asambleas, la comunidad podrá elegir los proyectos de mejoramiento y equipamiento que se llevarán a cabo en sus clínicas, así como a las personas que conformarán el Comité de Salud para el Bienestar (COSABI) para representarlos y ejercer el recurso que les destine el programa.

La Clínica es Nuestra, destacó, tiene cuatro beneficios: primero, permite mejorar las condiciones de infraestructura, de equipamiento y mobiliario de cada una de las clínicas; segundo, la derechohabiencia participa directamente en la toma de decisiones; tercero, el presupuesto se destina a lo que realmente necesita la unidad; y cuarto, todas las obras se llevan a cabo de manera rápida y directa.

“Hay un mejoramiento en equipamiento e infraestructura; hay participación de la derechohabiencia, lo cual significa democracia en la toma de decisiones, pero también apropiación social de la gente respecto a su clínica; hay asertividad en las obras de adquisiciones que se realizan porque la gente sabe qué le falta a la clínica; y hay una enorme rapidez en la aplicación de los recursos porque se ejerce como programa social”, subrayó.

Finalmente, el director general del ISSSTE recordó que en 2025, el Programa se implementó en 562 unidades de primer nivel.

Se adquirieron 3 mil 559 equipos médicos, como electrocardiógrafos, desfibriladores, negatoscopios, básculas, camas de exploración, camillas, refrigeradores para medicamentos, autoclaves para esterilización de equipos, sillones dentales, baumanómetros, termómetros, oxímetros y glucómetros.

Además, se realizaron 2 mil 839 obras, como la adecuación de rampas para personas con discapacidad, bardas perimetrales, portones y techumbres; sustitución de pisos y plafones; impermeabilización y pintura; rehabilitación de baños y sistemas de aire acondicionados, y mantenimiento en instalaciones eléctricas e hidráulicas.

“Es decir, con este programa se mejora físicamente el conjunto de las unidades médicas del ISSSTE y además se construye comunidad en cada una de las unidades”, concluyó.