Inspecciones a empresas de plataformas digitales para verificar cumplimiento de derechos laborales

Condiciones generales de trabajo

A través de una inspección sobre condiciones generales de trabajo realizada por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), se puso en marcha una nueva etapa de implementación de la legislación en plataformas digitales, transitando de un periodo de acompañamiento institucional hacia una fase de verificación del cumplimiento de las obligaciones patronales.

Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, destacó que la STyFE inició una estrategia de inspecciones focalizadas en sectores estratégicos de la economía, que será profundizada de manera progresiva como parte del fortalecimiento de la política laboral de la Ciudad de México.

“Con estas acciones, la capital del país avanza en la implementación efectiva de la reforma laboral en materia de trabajo en plataformas digitales, consolidando un nuevo modelo de supervisión del cumplimiento de derechos laborales, el cual marca un precedente importante en México y en América Latina”, resaltó González Nicolás.

Durante la inspección realizada se encontraron diferencias en torno a la interpretación de elementos centrales de la reforma, específicamente en el reconocimiento de la relación laboral, la naturaleza salarial de los ingresos percibidos, el registro de la jornada de trabajo y el desglose de prestaciones.

“Estas discrepancias abren un proceso de definición jurídica que permitirá avanzar hacia criterios claros de aplicación de la ley y fortalecerá los lineamientos de actuación de la autoridad laboral en este nuevo sector productivo”, precisó la Secretaria de Trabajo.

La información obtenida indica que este sector cuenta con una participación mayoritariamente masculina, con una proporción limitada de trabajadoras y trabajadores incorporados a la seguridad social respecto del universo total que presta servicios mediante plataformas.

González Nicolás, reconoció que, estos elementos confirman la necesidad de una vigilancia laboral activa y especializada que garantice la materialización plena de los derechos reconocidos en la ley, donde la inspección del trabajo se consolida como el mecanismo fundamental.

“La información recabada directamente en las diligencias de inspección constituye una herramienta estratégica para identificar patrones de incumplimiento, diseñar acciones correctivas y orientar políticas públicas que respondan a las condiciones reales en las que laboran las personas trabajadoras de plataformas digitales”, expresó la Secretaria de Trabajo.

Con estas acciones, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo reafirma su compromiso de fortalecer una política laboral moderna, capaz de responder a las transformaciones del mundo del trabajo y de consolidar a la inspección como una herramienta estratégica para la justicia laboral, la protección de derechos y la construcción de condiciones de trabajo digno en todos los sectores de la economía.