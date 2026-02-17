LLEGA A LA SALA NEZAHUALCÓYOTL BAJO LA DIRECCIÓN DE J. GUILLERMO SÁNCHEZ

Interpretará dos de sus temas más emblemáticos acompañado por 500 niños de los Coros y Orquestas Infantiles de México

No cabe duda de que LAUREANO BRIZUELA, EL ÁNGEL DEL ROCK, ha creado un gran legado y prueba de ello es la invitación del pianista, compositor y director de orquesta, J. Guillermo Sánchez G, a participar como invitado especial en el concierto que ofrecerán, con los Coros y Orquestas Infantiles de México, el 24 de marzo en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.

El director de orquesta, pianista y compositor, Guillermo Sánchez, celebra 36 años al frente de los Coros y Orquestas Infantiles de México. “Festejamos 36 años de música ininterrumpida en la Sala Nezahualcóyotl, la mejor sala de Latinoamérica y una de las mejores en el mundo”.

Y lo harán con cuatro conciertos, dos el 17 de marzo y dos más el 24 de marzo en el emblemático recinto al sur de la Ciudad de México, como parte de la Temporada de Conciertos de Primavera 2026.

“Los grandes protagonistas de estos magnos conciertos son los niños, acompañados de músicos de gran prestigio, quienes proyectan sentimientos y emociones. Con más de 500 niños en escena, entre orquesta y coros, en cada función, la idea es presentar a los niños y jóvenes de ahora a una gran estrella como lo es Laureano Brizuela”, afirma el maestro Guillermo Sánchez.

En los conciertos que ofrecerán el 17 y 24 de marzo se incluyen piezas clásicas, pero también música de vanguardia, temas mexicanos, otros de corte popular, así como canciones originales que el maestro compone para los niños.

La actuación de LAUREANO BRIZUELA será en las dos funciones del 24 de marzo, a las 17:00 y 20:00 horas, con un programa de hora y media de duración que finaliza con la actuación del ÁNGEL DEL ROCK, con los temas América y Cuando Seas Grande.

Fundador de los Coros y Orquestas Infantiles de México un concepto que ha llegado a más de 15 mil niños en diferentes partes de la República Mexicana, “damos la gran oportunidad a los niños de alternar con grandes músicos, como parte de su formación en la gran Sala Nezahualcóyotl, donde sólo se presenta lo mejor en cuanto a música, siendo ellos los protagonistas y en esta ocasión acompañados de un ícono del rock en español como lo es Laureano Brizuela”.

Dentro de los logros artísticos del maestro Guillermo Sánchez se encuentra también su participación en la película Viento Negro, al lado de David Reynoso, así como en Sor Yeyé, con Hilda Aguirre; Las Aventuras de Juliancito y Un Par de Robachicos, en la que alternó con Viruta y Capulina, “en total participé en 12 películas. Mi última actuación fue en la telenovela La Constitución al lado de María Félix”.

Su labor actual, afirma, es con la niñez, pues “un niño que se educa dentro del arte, sobre todo en la música, es un niño sensible, crítico y feliz”. Los boletos estarán disponibles a la venta sólo los días de los conciertos media hora antes de su inicio, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario y estarán sujetos a disponibilidad.

Acerca de Laureano Brizuela:

En 1972, Laureano Brizuela inició su carrera profesional con la discográfica CBS Argentina con un disco del que surgieron los éxitos Por qué te quiero tanto, del cantautor español Juan Pardo, Nos quisimos, nos amamos y Tú serás mi compañera, escrita por Brizuela y Gus Carrizo.

En 1975 en Puerto Rico, se le otorga el premio Disco del Año en el Festival Latinoamericano del Disco. Produce y escribe éxitos para artistas de la Isla. Gana el primer lugar del Festival OTI Internacional de 1980 como compositor, para Puerto Rico, en Buenos Aires.

Ya establecido en USA, y con influencia del New Romantic Rock inglés, graba en Nueva York su álbum El Ángel del Rock, que es lanzado internacionalmente desde México en 1985. Escribe y produce 14 exitosos álbumes desde entonces, hasta este año de 2026. En 2015, fue distinguido como Doctor Honoris Causa por el Senado en Ciudad de México, en reconocimiento a su ilustre trayectoria y su defensa de los Derechos Humanos, pero también como un tributo que simboliza el cariño que generó en la gente.

Su nueva producción es Espíritu Profundo, publicada a fines de 2025. Su single más reciente es un blues La Mitad de un Corazón, que cuenta con la colaboración de otro ícono del rock mexicano, Alex Lora, líder de la banda El Tri.