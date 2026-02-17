Notre Dame de París, el musical que abraza la diferencia y el amor

Llega al Teatro Rafael Solana, bajo la producción de mauricio Roldan

Una apuesta creada por mexicanos que busca hablar de empatía y diversidad

Por Arturo Arellano

Notre Dame de París llega al Teatro Rafael Solana como el montaje musical más ambicioso en la carrera del actor y productor Mauricio Roldán, una apuesta creada por mexicanos que busca hablar de empatía, diversidad y amor a través de la historia de Quasimodo. La obra es producida por Sandoval Producciones, compañía de Lupita Sandoval y el propio Roldán, reconocida con premios y más de 15 nominaciones por la calidad de su trabajo, y tendrá una breve temporada que arrancó el 7 de febrero y culmina el 11 de abril.

El proyecto se concibe como un montaje de teatro musical que invita a reflexionar sobre la diferencia, la empatía y la compasión por la otredad. La sinopsis narra la historia de Quasimodo, un joven abandonado en su niñez y criado por Frollo, un clérigo que le impide salir y leer los libros de la Catedral de Notre Dame, hasta que, animado por su Ángel de la guarda, se atreve a conocer el mundo, la amistad y la crueldad.

La puesta en escena busca que el público cuestione cómo convivir y empatizar con quienes son distintos, tomando como espacio protagónico a la propia Catedral. El objetivo declarado del proyecto es “crear conciencia en esta época, donde todavía cuesta tanto comprender que somos una raza diversa y con múltiples formas, deseos y necesidades”, para demostrar que todos podemos coexistir con respeto, humildad y armonía.

El elenco principal está encabezado por Mauricio Roldán como “Quasimodo”, Dulce López como “Ángel”, José Antonio López Tercero como “Frollo”, Tzáitel Santini como “Esmeralda” y Adam Sadwing como “Phoebus”, además de Gerardo D´Sales en la coordinación de producción y cover de Frollo, Lupita Sandoval en la dramaturgia, Miguel Ángel Vázquez en la dirección y Ricardo Díaz en la música original y dirección vocal.

“El espectáculo más

grande que he producido”

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Mauricio Roldán destaca la dimensión del proyecto y su sello totalmente nacional. “Es un espectáculo el más grande que he producido, en escenografía, vestuario, música. Es algo completamente nuevo realizado por mexicanos, las letras son de Lupita Sandoval que es mi madre y yo a cargo de la producción”, cuenta.​

Roldán subraya que el montaje está pensado para un público local, con identidad propia. “Va dirigido a un público mexicano, es un musical, nada que se haya visto antes, no es un espectáculo de Disney ni algo parecido”, afirma, marcando distancia de las versiones más comerciales y apostando por una lectura más profunda del clásico.

El reto de ser Quasimodo

Dar vida a Quasimodo ha significado uno de los desafíos actorales más complejos en la trayectoria de Roldán. “Es un reto sumamente grande darle vida a Quasimodo, está imposibilitado por el habla, tiene una joroba, camina chueco, culturalmente hablando se percibe como feo, pero el reto es hacerlo entrañable para el público, quiero que se enamoren del personaje. Que el corazón y la mente se enganchen con él”, explica.

Para construir al personaje, el actor se sumergió en las distintas versiones de la historia. “He visto la película de Disney, las películas clásicas, los musicales que se han presentado alrededor del mundo, me he informado muchísimo de las imposibilidades de este personaje, para poder interpretarlo de forma correcta, aunado a que tengo un excelente director que nos va guiando en todo el proceso”, detalla.

Transformación,

canto y baile en escena

Al tratarse de un musical, el reto no se limita a la actuación. “Al ser un musical hay que sumarle canto y baile, en este caso de lo que más me puedo ayudar es de la interpretación, con eso uno puede transformar al personaje y que pueda bailar y cantar, porque no puedo hacerlo igual que el resto de los personajes por sus limitaciones físicas”, explica Roldán.

El productor se declara profundamente satisfecho con el nivel del equipo creativo y musical que lo acompaña. “Me llena mucho que es lo más grande que he hecho, que todo el equipo es de alto nivel y la música, porque el músico Ricardo Díaz es sensacional. Me enamoré de este proyecto por la música, esa es la razón número uno por la que disfruto esta obra, las canciones son icónicas”, afirma.

Sobre la estructura del espectáculo, detalla: “Es un quinteto, cinco protagónicos cantando en momentos diferentes y luego nos unimos para englobar el mensaje, que es el amor”. De acuerdo con Roldán, “Es un espectáculo completo que van a amar los adolescentes y adultos, porque es un musical digerible y con mucho ritmo, somos expertos en hacer que la gente esté pendiente de nosotros. Lo hacemos con un ritmo tan padre que no hay espacio para la distracción.”

Química en escena y

nueva mirada a la historia

La relación con el elenco ha sido clave “La química con mis compañeros ha sido la mejor que he tenido en mi carrera, todos son profesionales y tengo mucho que aprender de ellos, procuro rodearme de gente que es más talentos[a]”, señala.

El contacto profundo con la obra también transformó su propia lectura del relato de Notre Dame. “Es una percepción diferente la que tengo ahora de esta historia, soy más parecido a Quasimodo de lo que hubiera pensado”, confiesa el actor, quien remarca que la temporada será breve: “Solo 20 funciones.”

Notre Dame de París se presenta en el Teatro Rafael Solana en una temporada muy corta que ya inició el 7 de febrero y finalizará el 11 de abril. La producción corre a cargo de Sandoval Producciones, compañía encabezada por Lupita Sandoval y Mauricio Roldán, que ha obtenido premios importantes y más de 15 nominaciones por la calidad de sus espectáculos.

Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster y directamente con Sandoval Producciones. Roldán resume la esencia del montaje en una idea: un musical majestuoso, hecho por mexicanos, que pone al centro la diferencia, la empatía y, sobre todo, el amor.