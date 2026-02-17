Asiste Josefina Rodríguez Zamora a la apertura de 12 rutas aéreas en Puebla

Nueve nacionales y 3 internacionales

Consolidan al estado como un nodo estratégico de conectividad en el centro del país

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, asistió al anuncio de la apertura de 12 nuevas rutas aéreas -9 nacionales y 3 internacionales- en Puebla, que posicionan al estado como uno de los principales polos de conectividad del centro del país y refuerzan su papel estratégico rumbo a 2026.

“Puebla está dando un paso firme hacia una nueva etapa de expansión. La apertura de estas rutas significa más visitantes, más inversión, más empleos y mayores oportunidades para las familias poblanas. No se trata únicamente de sumar vuelos, sino de consolidar al estado como una puerta de entrada estratégica a México, conectada con los principales mercados emisores y lista para recibir al mundo en 2026”, afirmó Rodríguez Zamora.

En el evento, encabezado también por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se destacó que la apertura de 12 nuevas rutas aéreas, así como el primer embarque de productos poblanos desde el aeropuerto estatal, forman parte de una visión de desarrollo integral orientada a posicionar a la entidad como un punto estratégico de conexión económica, comercial y social, particularmente en el contexto del Mundial y ante el fortalecimiento de la relación con las comunidades migrantes en Estados Unidos.

“Nosotros también pensamos en grande junto con nuestra Presidenta de la República y estamos convencidos de que, con estos vuelos, Puebla se convierte —de cara al Mundial, pero también ante una nueva realidad económica en la región— en un punto de conexión que nos permite acercarnos a nuestros hermanos migrantes”, destacó.

Las nuevas conexiones permitirán enlazar a Puebla con destinos nacionales estratégicos como Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Huatulco, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Zihuatanejo.

Las rutas internacionales conectarán al estado con Los Ángeles, Houston y Newark, fortaleciendo la vinculación con mercados clave de Estados Unidos y con las comunidades migrantes. Esta expansión incrementa la capacidad operativa del estado y amplía su proyección turística y comercial.

La secretaria de Turismo subrayó que la conectividad aérea es un habilitador directo del desarrollo turístico con Prosperidad Compartida, ya que impacta de forma transversal a la cadena de valor: transporte, hospedaje, alimentos y bebidas, servicios turísticos y comercio local.

Asimismo, informó que, como parte de las negociaciones sostenidas entre gobiernos estatales y aerolíneas durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, se concretó la apertura de 23 rutas adicionales en otras entidades del país, complementando así un total de 35 nuevas conexiones que fortalecen la red aérea nacional.

En línea con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar al turismo como motor de desarrollo incluyente, estas acciones permiten integrar más regiones al crecimiento del sector y preparar al país para la Copa Mundial de futbol 2026, facilitando el desplazamiento entre sedes y promoviendo que los visitantes descubran la diversidad cultural, histórica y natural de México.

Con este anuncio realizado en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Puebla refrendan su compromiso de fortalecer la infraestructura estratégica y consolidar a la entidad como un eje de conectividad nacional e internacional.

En el evento estuvieron presentes el CEO y director general de Volaris, Enrique Beltranena; el coordinador de Gabinete del Estado de Puebla, José Luis García Parra; la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón; el administrador del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, Nicolás Bonifacio Trujillo Ayllón; el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui; la gerente de Desarrollo de Mercados de Volaris, Nanci Aidé Galaviz; el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala y el subdirector general de Aeropuertos del Grupo Mundo Maya, David Sandoval Martínez.