Cero tolerancia al crimen en Puebla, afirma Armenta Mier

Contundencia ante actos delictivos

Puebla, Pue.- Con trabajo coordinado y respuesta inmediata, el Gobierno del Estado de Puebla actúa de manera contundente ante actos delictivos, por ello logró la detención de cuatro presuntos involucrados en el homicidio de 3 jóvenes en la capital poblana, la madrugada del pasado sábado.

El gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó su compromiso con garantizar cero impunidad en la resolución de estos casos, con firmeza y estricto apego a derecho. Destacó que en coordinación con los tres órdenes de gobierno y con el operativo “Puebla Segura”, con la labor del helicóptero y uso de drones, se atendió el reporte recibido, poco antes de las 2 de la mañana, y se logró la detención de los presuntos involucrados alrededor de las 4 de la mañana.

«Estamos revisando el caso, es importante que se actúe conforme a derecho, no hay omisión y no hay tolerancia», enfatizó.

Por su parte, el director general de la Policía Estatal, Raymundo Garduño Hernández, señaló que la intervención se realizó conforme a los protocolos vigentes y que el apoyo aéreo permitió ubicar a los responsables en muy poco tiempo. Indicó que la coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), así como con la Policía Estatal y municipal, genera resultados efectivos.

El director general de la Policía Estatal señaló que con los sobrevuelos de vigilancia y el Operativo “Puebla Segura”, que contempla el uso del helicóptero, drones e inteligencia, como parte de la estrategia de seguridad, el Gobierno del Estado refuerza la paz pública y mantiene condiciones de paz en zonas de alta afluencia.

Con estas acciones el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier impulsa la estrategia de seguridad, de la mano del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, para inhibir la comisión de delitos, garantizar respuesta inmediata y mantener presencia operativa, en favor de la tranquilidad y seguridad de las y los poblanos.