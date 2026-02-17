Mujeres al centro: Sheinbaum presume incentivos al cine con sello femenino

“Quizá lo que no teníamos era esta presidenta”: Salma Hayek

La Presidenta de México reivindica papel de las féminas en la industria cinematográfica

Por Gloria CARPIO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reivindicó el papel de las mujeres en la industria cinematográfica y subrayó que los nuevos incentivos al cine mexicano son fruto de un “trabajo de mujeres”, al responder sobre el reconocimiento que le hizo la actriz Salma Hayek y el presidium integrado solo por funcionarias. Desde una perspectiva de género, la mandataria colocó a las mujeres como protagonistas del diseño, la gestión y el beneficio de estas políticas públicas para la cultura.

A pregunta expresa de DIARIO IMAGEN sobre los incentivos al cine y las palabras de Salma Hayek —quien celebró los apoyos y afirmó que “quizá lo que no teníamos era esta presidenta”—, Sheinbaum respondió enfatizando la autoría femenina detrás de la medida “Bueno, en este caso primero le agradezco a Salma sus palabras. Desde que entramos al gobierno teníamos la idea de estos incentivos. Una de sus promoventes es Gina Payán, que ayer también habló en el evento. Estuvieron trabajando conjuntamente pues las compañeras que estuvieron ayer en el presidium, Claudia Curiel, la secretaria de Cultura; Josefina, la secretaria de Turismo y nos ayudó Altagracia Gómez también y tuvieron la oportunidad de conocer a Salma a través también de la gobernadora de Veracruz, hay que decirlo porque ella está filmando en Veracruz una película. Y ella también cuando la conocí pues planteó la idea de que hubiera incentivos. Entonces en realidad es un trabajo de mujeres para la promoción del cine, por eso estuvimos puras mujeres en el presídium, es algo muy importante.”

En su respuesta, la presidenta no solo agradece la frase de Hayek, sino que la vincula con una red concreta de mujeres en el poder y en la industria cultural: secretarias, empresarias, gobernadoras y creadoras que, desde diferentes espacios, empujan una agenda de apoyo al cine mexicano. El énfasis en que el presidium estuviera integrado únicamente por mujeres se convierte en un gesto simbólico y político que rompe con el carácter históricamente masculino de la toma de decisiones en la cultura y en el cine.

Incentivos con perspectiva

de género en la industria

Al profundizar sobre el alcance de los incentivos, Sheinbaum subrayó que, más que grandes montos, lo relevante es abrir puertas a producciones que usen y reconozcan el talento mexicano en todas las áreas del cine, incluidos los oficios invisibilizados donde suelen trabajar mujeres. “No son grandes montos, sino más bien es la oportunidad de que distintas producciones internacionales y nacionales vengan a filmar a México y ocupen el talento mexicano vinculado con el cine. No solamente actrices y actores, sino también pues todos los oficios que están vinculados con el cine, que son muchísimos.”

En esta línea, la mandataria ligó los apoyos a producciones independientes con la protección laboral y simbólica de quienes ponen la voz en el doblaje, un ámbito donde las mujeres también han denunciado precarización y riesgo ante el uso de nuevas tecnologías. “Y al mismo tiempo la promoción de producciones independientes que muchas veces requieren de estos apoyos. Y va a haber una comisión que va a determinar y al mismo tiempo lo que anunciamos el viernes, que es la protección de la voz de quienes doblan las películas y las series para que no sea simulada por inteligencia artificial.”

Espacios, escuelas y oficios

para las mujeres del cine

Dentro de este esquema, Sheinbaum detalló que los incentivos y medidas se articulan con una ampliación de espacios formativos y de reconocimiento profesional, donde las mujeres creadoras, técnicas y trabajadoras del cine pueden encontrar nuevas oportunidades. “También el apoyo al cine mexicano para que 10% de las taquillas en buenos horarios pueda promoverse el cine mexicano y al mismo tiempo en las plataformas que haya un espacio especial en donde se anuncie el cine mexicano y algunas otras acciones que estamos desarrollando, como por ejemplo la cuarta sección del Bosque de Chapultepec amplía la escuela de cine que existe en el Centro Nacional de las Artes. El CCC, se certifican los oficios que era una solicitud histórica de quienes trabajan en el cine por parte de la Secretaría de Educación Pública y se abren espacios también para el encuentro y todo es absolutamente gratuito. Igual que estas clases, son absolutamente gratuitas.”​

La apuesta por certificar oficios —históricamente precarizados y muchas veces feminizados— y por garantizar gratuidad en la formación cultural abre la puerta a que más mujeres accedan a la industria no solo como talento frente a la cámara, sino como directoras, técnicas, editoras, guionistas y trabajadoras especializadas. Desde esta óptica, la política cultural expuesta por la presidenta coloca el derecho de las mujeres a la cultura y al trabajo digno en el centro del modelo de desarrollo del cine mexicano.

Juventud, deporte y

prevención de violencia

Aunque el eje de la intervención se centró en el cine y el rol de las mujeres, Sheinbaum también abordó brevemente otros asuntos de su agenda. Por un lado, recordó que “también estamos trabajando en el alertamiento para huracanes” con el fin de garantizar información cierta a la población. Por otro, vinculó el programa “Boxeando por la Paz” y la ampliación de preparatorias —“entre 2025 y 2026 van a ser 150,000 lugares nuevos para preparatorias en un modelo de preparatoria que incluye deporte y cultura”— con el programa Vida Saludable, cuyo objetivo es incorporar reflexión en salud mental y prevención de la violencia para que las y los jóvenes “saquen su energía y busquen la disciplina en un deporte en vez de generar conflictos internos en las escuelas”.