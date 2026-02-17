Protección Civil anuncia simulacro regional en CDMX Y Edomex

Reforzamiento de respuesta ante emergencia sísmica

Este miércoles, a las 11:00 horas, sonarán los 13,900 altavoces y la alerta por telefonía celular

Este miércoles 18 de febrero de 2026, en punto de las 11:00 horas, se llevará a cabo un Simulacro Regional de Sismo, única y exclusivamente, en la Ciudad y Estado de México, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en la zona centro del país, anunció la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Para la realización de este evento preventivo, la titular de la CNPC detalló que se activarán 13 mil 900 altavoces distribuidos estratégicamente en ambas entidades, además del sistema de alertamiento a través de la telefonía celular, herramienta en la que se trabaja actualmente para optimizar los mensajes y garantizar su efectividad.

Velázquez Alzúa destacó que el Sistema de Alerta Sísmica ha operado con normalidad y éxito durante los movimientos telúricos registrados en lo que va del año, específicamente los ocurridos el 2 y 16 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, y el del 8 de febrero en Puerto Escondido, Oaxaca.

Asimismo, dio a conocer las fechas para los dos Simulacros Nacionales programados para este 2026. El primero tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, fecha que coincide con la conmemoración del 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil.

El segundo ejercicio nacional se realizará el 19 de septiembre, a las 11 de la mañana y, por primera ocasión en la historia de estos protocolos, se llevará a cabo en día sábado. Este cambio permitirá evaluar los mecanismos de actuación y la organización familiar en un contexto no laboral y de fin de semana, lo cual representa un escenario inédito y necesario para la prevención integral.

Finalmente, Velázquez Alzúa hizo un llamado a la población de la Ciudad y Estado de México para participar con responsabilidad en el ejercicio de este miércoles 18 de febrero y exhortó a la ciudadanía a mantener la calma al escuchar la alerta, ubicar las zonas de menor riesgo, seguir las rutas de evacuación y atender las indicaciones de las autoridades, tras recordar que la preparación y la participación activa son fundamentales para salvaguardar la vida.

¿Por qué y cuándo se activa la alerta sísmica?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) se encarga de activar la alerta sísmica, eso se determina analizando la distancia y la magnitud del sismo. Si el epicentro se encuentra a más de 350 km, la magnitud debe ser de 6; si se encuentra entre 350 y 250 km, debe ser 5, y finalmente, si son menos de 250 km, la fuerza debe ser superior a 5.

Cambio en alerta telefónica

Los tres sismos que se han registrado en México durante los primeros meses de 2026 han puesto a prueba el sistema de alertas sísmicas enviado a teléfonos celulares, implementado por el gobierno federal. A partir de estas experiencias en una situación real, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que la leyenda “Alerta Presidencial” será eliminada del mensaje que se envía de manera masiva a la población.

Además, se bajará el volumen del tono, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que es probable que el ajuste no esté listo para el simulacro del 18 de febrero por el tiempo que requiere la programación.

En los días posteriores a estos movimientos telúricos, en redes sociales se viralizaron publicaciones y memes de usuarios que le reclamaban directamente a la mandataria por el susto, aunque ella misma admitió que el sonido que emite es bastante impactante. Hasta el momento, este quedará igual para que siga cumpliendo con su función de prevenir a los mexicanos de cualquier emergencia.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Las recomendaciones de Protección Civil ante un sismo son:

Mantener la calma y buscar las zonas de seguridad en el lugar donde te encuentres

Alejarse de ventanas, espejos y otros objetos de cristal que pudieran romperse

Alejarse de muebles pesados como libreros, vitrinas o gabinetes, que podrían caer o dejar caer su contenido

Evitar candelabros y otros colgantes que pudieran caer. En la calle, aléjese de cables o ramas, balcones o edificios con cristales que podrían caer

Buscar los muros de carga y columnas para pararse junto a ellos

Si se está en un edificio y no puede evacuar, busque la zona de seguridad y no use las escaleras mientras tiembla, sino hasta que termine el movimiento. Tampoco se deben usar los elevadores

Si hay una brigada de protección civil, siga sus indicaciones

Si se encuentra en su vehículo, busque estacionarse lejos de postes, cables y puentes

Si se encuentra en el Metro, mantenga la calma y siga las indicaciones del personal