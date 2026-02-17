Con acción textil colectiva arranca la UAEMéx actividades rumbo al 8M

Tejer por la igualdad

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados impulsa una intervención simbólica en el Árbol de la Mora para fortalecer redes comunitaria

Toluca, Méx.- El tejido, entendido como un acto de cuidado, memoria y encuentro colectivo, se convirtió en el punto de partida de las actividades rumbo al 8 de marzo en la Universidad Autónoma del Estado de México, que dio inicio a su agenda conmemorativa al Día Internacional de la Mujer mediante una intervención textil colaborativa en torno al emblemático Árbol de la Mora.

A través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, y en colaboración con la colectiva Lana Desastre, esta acción, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”, buscó fortalecer la comunidad universitaria y visibilizar el cuidado colectivo como una práctica social que articula vínculos, saberes y experiencias compartidas entre mujeres de distintas edades, disciplinas y trayectorias.

Desde 2012, Lana Desastre ha intervenido el espacio público, resignificando el tejido como una expresión artística, creativa y política. En esta ocasión, cada puntada se transformó en un gesto simbólico para crear redes entre mujeres universitarias y de la comunidad en general, reafirmando el valor del trabajo textil como una forma de organización y expresión colectiva.

En este contexto, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAEMéx, Norma Baca Tavira, destacó que esta actividad marca el inicio de una agenda de género y feminista que se desarrollará a lo largo del mes de marzo, con acciones orientadas al reconocimiento de la labor social de las mujeres y al fortalecimiento de una universidad pública progresista, incluyente y cercana a su comunidad.

“El tejido es una actividad milenaria entre mujeres que fomenta el cuidado propio y hacia las comunidades, y que permite ir más allá de la manualidad para construir rutas de encuentro, diálogo y organización”, subrayó.

Por su parte, la escritora y periodista Miriam Mabel Martínez, integrante de Lana Desastre, afirmó que “tejer es una forma de cuidar” y una poderosa metáfora del conocimiento que las mujeres han transmitido históricamente de generación en generación, donde cada puntada representa memoria, resistencia y vínculo colectivo.

El Árbol de la Mora fue elegido como eje de esta intervención por su valor simbólico e histórico para la comunidad verde y oro. Con más de 200 años de existencia, ha sido testigo de la fundación del antiguo Instituto Literario y de la evolución de la vida universitaria.

Para esta acción, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, en conjunto con Lana Desastre, recolectará cuadros tejidos de 15 por 15 centímetros en tonalidades moradas, los cuales serán unidos para formar un “abrigo” colectivo destinado al árbol.

Las actividades culminarán el 7 de marzo con la unión de la pieza y su posterior colocación durante un pícnic universitario abierto a toda la comunidad. Un día después, el 8 de marzo, se inaugurará la obra, marcando el inicio de la marcha conmemorativa.

De esta manera, la UAEMéx reafirma que el tejido no sólo es una práctica creativa, sino también una herramienta para construir comunidad, generar redes de cuidado y fortalecer la sororidad en el camino hacia el Día Internacional de la Mujer.