UAEMéx disputará la final femenil de futbol asociación de la Copa Colibrí

Toluca, Méx.– La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) aseguró su pase a la final de fútbol asociación de la Copa Colibrí, torneo deportivo con causa organizado por el Voluntariado del Bienestar del Gobierno del Estado de México, cuyo objetivo es fomentar la convivencia entre personas servidoras públicas y apoyar a los Centros de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).

La competencia reunió a equipos integrados por personal de diversas secretarías, organismos públicos y dependencias estatales, incluida la UAEMéx.

Los encuentros se desarrollaron en el Parque Metropolitano Bicentenario y la Ciudad Deportiva de Zinacantepec, consolidando al deporte como un espacio de integración institucional y trabajo colaborativo.

La UAEMéx participó en las ramas femenil y varonil. El equipo femenil destacó por su desempeño invicto a lo largo del torneo y aseguró su pase a la final, tras imponerse con marcador de 4–1 al representativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

En tanto, el conjunto varonil avanzó hasta la fase de cuartos de final, representando con orgullo a la comunidad universitaria.

La gran final femenil se disputará el próximo 27 de febrero, a las 12:30 horas, en el Estadio Universitario “Alberto ‘Chivo’ Córdoba”, donde el equipo universitario buscará coronar su participación con el campeonato.

La Copa Colibrí refrenda el valor del deporte como una herramienta de unión, solidaridad y compromiso social, al tiempo que fortalece las acciones de apoyo a los Centros de Asistencia Social del DIFEM, reflejando la vocación humanista de las instituciones participantes.