Ebrard irrumpe en el caos morenista con un plan de salvación México-Canadá

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Adelantándose a la ya casi inminente declaración del fin del T-MEC por Donald Trump, para convertirse así en el único aspirante presidencial de Morena para el año 2030 que realmente trabaja por el rescate económico de México, Marcelo Ebrard encabezó una reunión bilateral con 400 grandes empresarios canadienses para presentar el virtual nacimiento de un nuevo bloque comercial de Norteamérica.

Este bloque económico surge como una respuesta real ante las advertencias del mandatario de EU de dar fin al T-MEC para ir a acuerdos binacionales EU-México y EU-Canadá.

Si vemos que este nuevo bloque económico liderado por Ebrard surge en medio de un contexto nacional plagado de rompimientos y confrontaciones entre tribus, corrientes y personajes de Morena dentro de la carrera por 17 gubernaturas y la mayoría de la Cámara de Diputados en la elección de 2027, pero sobre todo ante la evidente debilidad de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, quien a año y medio de su mandato no ha logrado consolidarse como líder de su partido, se entenderá que el secretario de Economía se posiciona como el único morenista en el poder que busca sacar adelante al país.

En este objetivo, Ebrard contó con la alianza y apoyo de Dominic LeBlanc, ministro del Comercio y Asuntos Intergubernamentales de Canadá, quien fue el que logró traer a México a 400 grandes empresarios canadienses para darle vida al nuevo bloque económico de América del Norte.

Ebrard afirmó que este encuentro no sólo se limita a alcanzar un bloque comercial que desde ahora tiene como objetivo acudir a Europa en busca de nuevos mercados, sino el de disminuir la incertidumbre ante el posible fin del T-MEC.

LeBlanc indicó que la viabilidad de este bloque va ligado a que México garantice seguridad que requieren las inversiones canadienses para que no vuelva a darse casos como el de los 10 mineros ejecutados en Sinaloa.

El gobierno y empresarios de Canadá reclamaron como primer punto del nuevo bloque económico el tema de la inseguridad que afecta a México.

La competitividad regional depende también de la estabilidad institucional y la protección de las cadenas logísticas, se dijo.

Este reclamo canadiense da soporte a Ebrard para intervenir en las políticas y programas de seguridad encabezados por Omar García Harfuch -el otro gran aspirante presidencial de Morena para el 2030- y fijar así posiciones que ligan al desarrollo económico del país, la existencia del nuevo bloque económico internacional, a la cuestión de seguridad.

En este contexto, el secretario de Economía de México dijo ante empresarios canadienses y mexicanos que es prioritario frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y coordinar esfuerzos para blindar sectores estratégicos vinculados a minerales críticos y logística portuaria.

Los empresarios mexicanos estuvieron representados en este encuentro por el Consejo Coordinador Empresarial.

En una reunión privada inicial, el presidente del CCE, José Medina Mora, conversó con el presidente y CEO del Business Council of Canada, Goldy Hyde.

Ambos se comprometieron a profundizar en las líneas establecidas por los secretarios de Comercio de sus países a fin de impulsar la inversión y fortalecer las cadenas productivas.

De consolidarse este esfuerzo, la nueva alianza económica y comercial México-Canadá aprovecharía el intento de Donald Trump por crear acuerdos bilaterales para continuar colocando sus productos en el mercado norteamericano aun cuando ya no exista el T-MEC.

En este primer encuentro participaron 240 organizaciones y 370 empresarios y los temas abordados incluyen: minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro, oportunidades para los jóvenes de ambos países y muchos otros temas que iremos presentando para que esté listo este año.

Tal como quedó planteado, este nuevo bloque sería una plataforma sin par en la contienda muy temprana por la Presidencia en 2030 para Marcelo Ebrard.

Mier consolida su poder en el Senado

Sin prisas, pero con toda la firmeza, el poblano Ignacio Mier Velasco le entrará mañana a la revisión de las finanzas y manejo de recursos del Senado, luego de la muy cuestionada administración de Adán Augusto López.

Quien suponga sorpresas, casi seguro se quedará con las ganas de denuncias porque el poblano no come lumbre y sabe que lo que menos necesita el Senado y su nueva posición es escándalos.

Menos, cuando ya se prepara en el Congreso el arribo de la iniciativa de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

