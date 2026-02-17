Adán y Armenta, simple coincidencia

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Puede ser simplemente una coincidencia, aunque algunos lo resaltan como una posibilidad.

Adán Augusto López y Alejandro Armenta sellaron una fuerte amistad, reconocida por ambos, durante el gobierno pasado e incluso hicieron equipo por la promoción del tabasqueño como su “corcholata” favorita para la candidatura presidencial.

Finalmente, no se pudo alcanzar dicha meta, pero Adán se convirtió en “pastor” de los senadores de Morena y Armenta en gobernador de Puebla, aunque la relación amistosa se cimentó.

Ninguno de los dos niega la relación fraterna, como ahora hacen algunos militantes de Morena hacia otros de sus compañeros de militancia.

En este mismo espacio develamos hace algún tiempo la presencia de “La Barredora”, ese grupo delictivo creado en Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López y que ahora ha traspasado fronteras y deja sentir su presencia en Chiapas, pero esencialmente en Puebla.

El actual senador y ex secretario de Gobernación niega sistemáticamente su presunta vinculación a esa organización, aunque nadie le cree, ya que el ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez, está señalado como el creador de la banda delictiva.

Dicho grupo delincuencial fue delatado por el actual gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, hace año y medio y con todo y la detención de Bermúdez no se ha conseguido erradicarlo.

Desde hace algunos meses ese grupo delictivo dejó ver su presencia en algunos municipios del estado de Puebla, dejando constancia de su presencia, con hechos delictivos que van desde asesinato de policías, extorsiones y otros ilícitos.

Los hechos fueron minimizados en el pasado, pero ahora, la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, mencionó que, en el asesinato de tres jóvenes, la semana pasada, se sintió la mano de ese peligroso grupo.

Y es que la “La Barredora” hace sentir su presencia en la capital del estado, provocando varias acciones delictivas, incluido un tiroteo fuera de uno de los bares de mayor concurrencia en la capital poblana.

De esa forma, el grupo delictivo va ganando territorio en su disputa del mismo con otros grupos delincuenciales, aunque en Puebla avanzan a pasos agigantados.

Puebla ha sido señalada desde hace varios lustros como sede principal del huachicol y tal vez eso la convirtió en objeto del deseo de los grupos delictivos.

La llegada de Alejandro Armenta al gobierno estatal coincidió con el aumento de la violencia, especialmente en la capital, donde se han multiplicado los hechos de sangre.

Por eso hay muchos que señalan maliciosamente que es una extraña coincidencia que Adán Augusto y Armenta sean amigos cercanos y que al mismo tiempo ocurra la irrupción de “La Barredora” en la entidad.

********

Una de las primeras aclaraciones que se pide sobre el libro de Julio Scherer es de parte del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, amigo del mencionado, quien pide esclarecimiento sobre el financiamiento de su campaña electoral, mientras que el autor niega alusiones. Y es que Scherer devela la participación del huachicol en algunas campañas estatales… El atrincheramiento de Marx Arriaga no es único en la historia burocrática de México. Antes que él, el entonces cónsul de México en San Antonio Texas, Humberto Hernández Haddad, hizo lo propio, negándose a retirarse cuando fue removido. Hoy es cónsul en Austin.

