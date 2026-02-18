Llama la síndico Leylany Richard a analizar presupuesto de Atizapán, antes de aprobarlo

Recursos por 4 mil 377 mdp

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Luego de la pretensión del gobierno de esta localidad, que encabeza el alcalde Pedro Rodriguez, de aprobar un presupuesto de 4 mil 377 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2026, la segunda síndico Leylany Richard hizo un llamado respetuoso a sus compañeros de Morena, PT y PVEM a valorar su voto.

A través de un video difundido en redes sociales, la representante popular destacó que dicho presupuesto significa qué más de tres millones y medio de pesos, cada mes, serán destinados directamente para el presidente, que obviamente salen directamente de los impuestos de los atizapenses, abundó.

Leylany Richard puntualizó que “en las próximas semanas, el Cabildo asumirá la responsabilidad de definir si este presupuesto se aprueba en los términos planteados, hay que valorar el voto. El momento de ajustar es ahora, aún estamos a tiempo de orientar este presupuesto hacia lo que verdaderamente importa a los ciudadanos”, reiteró.

Por otra parte, la síndico municipal morenista destacó: “yo ya fijé mi postura, estoy de lado de que cada peso, se traduzca en resultados”, remarcó.

Y finaliza: “en los próximos días, compartiré más datos para que la ciudadanía conozca con claridad cómo se están tomando las decisiones y a quienes se están beneficiando”.