Avanza Naucalpan en materia de seguridad, de acuerdo a cifras oficiales

Disminución de delitos de alto impacto

Naucalpan, Méx.- En la colonia Minas San Martín, el gobierno de Isaac Montoya rehabilitó el área deportiva local y se habilitó un Sendero Seguro y Luminoso. Ahí, destacó los avances en seguridad que, con base a cifras oficiales en 2025 se dejaron de robar en Naucalpan 1,200 vehículos, además de una disminución de delitos de alto impacto del 33%.

Montoya Márquez enfatizó que el trabajo en materia de seguridad se ve reflejado en resultados positivos, que de acuerdo con cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública y de la FGJEM, en 2025 se registró una disminución de delitos de alto impacto del 33%. En una comparativa de 2024 a 2025, el robo de vehículos disminuyó en 55%.

De acuerdo a un comparativo de la FGJEM, en cuanto a carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo en Naucalpan, en enero de 2025 hubo 234 y en febrero 95. En comparación en enero-febrero de 2026 hubo 244 carpetas menos, lo que representa el -74.2%.

En esta actividad, que se realizó como parte de la estrategia nacional Atención a las Causas, la cual implementa acciones focalizadas para impulsar el bienestar y los derechos de la población, Montoya Márquez dijo que como vecino y Alcalde que proviene de las colonias y de esta comunidad, entiende la importancia de rescatar espacios públicos para la población e impulsar la sana convivencia.

Al entregar la intervención integral en el parque que divide Minas San Martín y la Ampliación Olímpica, y la habilitación de un sendero seguro y luminoso con la nueva iluminación y la recuperación de las canchas deportivas de fútbol, voleibol, patinaje, basquetbol, donde el artista urbano Canek Leyva, intervino con murales alusivos a los pueblos originarios de este lugar, personas que practican deporte y formas geométricas con un tapete Otomí.

El alcalde subrayó: “vamos rescatando espacios, se van resignificando nuestros barrios y también es un mensaje muy fuerte en este límite entre Minas San Martín y la Ampliación Olímpica, las comunidades que históricamente eran las más rezagadas, hoy, para este gobierno, son las que van primero”.