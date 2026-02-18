El senador Enrique Vargas del Villar presenta iniciativa de Protección Civil

Plantea fortalecer campañas de prevención

Valle de México.- El senador mexiquense Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Protección Civil, enfocada a fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para establecer sistemas de alertamiento temprano y realizar campañas de prevención ante desastres naturales.

Vargas del Villar afirmó que “reconocemos que la protección civil es una responsabilidad compartida del Estado y la sociedad, cuyo objetivo central es salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a fenómenos naturales y antropogénicos”.

Destacó qué México, por su ubicación geográfica y características geológicas, climáticas y orográficas, se enfrenta de manera recurrente a sismos, huracanes, inundaciones, incendios forestales, deslizamientos y otros desastres cuya frecuencia e intensidad se han incrementado en los últimos años, lo que hace necesario apostar por la prevención para evitar riesgos y pérdidas humanas”.

Por otra parte, afirmó qué «diversas emergencias han evidenciado que los minutos, incluso segundos, previos a un evento peligroso, pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Contar con sistemas de alerta temprana funcionales, interoperables y con bases científicas permite anticipar la ocurrencia de fenómenos de alto riesgo, brindando a la población el tiempo suficiente para actuar».

En Acción Nacional, creemos que prevenir es proteger. Ninguna familia debe quedar desinformada ante un riesgo natural. Ningún gobierno debe esperar a que ocurran tragedias para actuar”, agregó.