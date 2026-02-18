Atleta de Naucalpan representará al Edomex en Olimpiada de Triatlón 2026

Naucalpan Méx.- Guillermo Pérez Parra es un joven atleta que, sin duda alguna, será un digno representante del Estado de México en la Olimpiada Nacional de Triatlón 2026 a celebrarse en Nayarit. Pérez Parra ha participado en esta justa multideportiva que combina tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera, en las cuales ha destacado de manera extraordinaria. De ello, afirmó que actualmente se encuentra en un proceso de preparación y crecimiento deportivo, con el objetivo de seguir mejorando sus marcas y consolidarse a nivel nacional. “Mi meta a futuro es representar a México en competencias importantes y continuar construyendo una carrera deportiva de alto rendimiento basada en disciplina, constancia y trabajo diario”, remarcó.