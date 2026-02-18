Claudia Sheinbaum: Deporte y salud mental para frenar la violencia

La Presidenta anuncia “Boxeando por la Paz” y “Vida Saludable”

Se buscará ofrecer apoyo psicológico en todas las escuelas

Por Gloria CARPIO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que programas como “Boxeando por la Paz” y el esquema escolar “Vida Saludable” buscan prevenir hechos de violencia en las escuelas del país.

Durante su conferencia matutina, a pregunta expresa del periódico DIARIO IMAGEN, se cuestionó si el programa “Boxeando por la Paz” puede ayudar a frenar la violencia dentro y fuera de las escuelas, luego de la pelea entre estudiantes registrada afuera de la secundaria diurna 324 “Alfonso Caso Andrade”, en Tláhuac, que dejó a un joven de 15 años en terapia intensiva y desató una ola de videos y versiones encontradas en redes sociales.​

Sheinbaum respondió enlazando directamente el caso con la política federal para jóvenes: “Ya presentamos Boxeando por la Paz y el próximo lunes presentamos la ampliación en el número de preparatorias. Teníamos 78,000 lugares para este año y lo vamos a aumentar a 30,000 más. De tal manera que entre 2025 y 2026 van a ser 150,000 lugares nuevos para preparatorias en un modelo de preparatoria que incluye deporte y cultura”.​

La Presidenta subrayó que la estrategia no se limita al boxeo, sino que se apoya también en un programa escolar permanente que brinde apoyo psicológico a los estudiantes “Al mismo tiempo un programa que se llama Vida Saludable que será implementado en todas las escuelas. Y el objetivo es que ese programa también incluya una parte de reflexión, que se ha preguntado muchas veces aquí de la salud mental, esto será de mucho apoyo para evitar la violencia, evidentemente este programa tiene ese objetivo”.

Al insistir en el propósito preventivo, Sheinbaum remarcó que la intención es canalizar la energía adolescente hacia actividades deportivas y de disciplina: “Evitar que la violencia se genere en cualquier lugar y en todo caso saquen su energía y busquen la disciplina en un deporte en vez de generar conflictos internos en las escuelas”.​

De acuerdo con la propia Presidencia y con el programa presentado en días previos, “Boxeando por la Paz” contempla la participación de 5 mil boxeadoras y boxeadores que darán clases gratuitas para llegar a 100 mil jóvenes en todo el país, articulado con Jóvenes Construyendo el Futuro y con gimnasios validados por el Consejo Mundial de Boxeo. La mandataria plantea esta política como una vía para abrir oportunidades deportivas y educativas a adolescentes que hoy están expuestos a entornos de riesgo y a la violencia escolar.

La agresión que detonó la pregunta a la presidenta ocurrió a las afueras de la Secundaria Diurna número 324 “Alfonso Caso Andrade”, en Tláhuac, donde una riña entre estudiantes derivó en que Jeremy, de 15 años, recibiera múltiples heridas con un arma blanca y fuera trasladado a terapia intensiva, mientras el presunto agresor, también menor de edad, fue vinculado a proceso por lesiones que ponen en riesgo la vida. Para Sheinbaum, ampliar la matrícula en el bachillerato y fortalecer los contenidos de salud mental y reflexión dentro de “Vida Saludable” forma parte de la respuesta estructural del gobierno a este tipo de episodios.