La mayoría de los grandes cárteles se han fragmentado y han diversificado actividades

Nuevo mapa criminal

Además del tráfico de drogas, se dedican a la trata de personas, el huachicol y la extorsión, entre mercados ilícitos

Alrededor de los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, operan entre seis y siete grupos regionales más pequeños y unos 250 grupos criminales menores, que han diversificando sus actividades criminales, entre las que destacan, además del tráfico de cocaína, mariguana, metanfetaminas y el fentanilo, la trata de personas, el huachicol y la extorsión, entre otras.

El mapa criminal de México mutó drásticamente en lo que va del siglo XXI. Lo que alguna vez fue un esquema dominado por unos cuantos cárteles iniciadores, hoy se asemeja a una red fragmentada de micro grupos y células regionales que compiten entre sí por el control del territorio, las rutas y los mercados ilícitos.

De acuerdo con una línea del tiempo elaborada por el especialista Víctor Manuel Sánchez Valdés, entre el año 2000 y 2025 se identificaron al menos 40 organizaciones delictivas que surgieron de las divisiones internas de los grandes cárteles como: Cártel del Golfo, Cártel de Tijuana, Cártel de Juárez, Cártel de Colima (posteriormente Cártel de Sinaloa) o Cártel del Milenio/Mata Zetas (posteriormente Cártel Jalisco Nueva Generación).

Aunque algunos grupos desaparecen, otros emergen. Dentro de cada ruptura y creación de grupos criminales, alianzas inestables y conflictos locales, se traduce en un alza de violencia en los estados donde operan las escisiones del crimen organizado.

Diversificación de actividades ilícitas

Los cárteles del narcotráfico en México, recientemente declarados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, han diversificado sus negocios ilegales al punto que para varios de ellos el trasiego de drogas a ese país ha dejado de ser la principal fuente de ingresos.

El Departamento de Estado declaró a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Golfo y Cárteles Unidos.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estas seis organizaciones mantienen sus tentáculos en delitos como el tráfico de personas, el cobro de extorsiones por derecho de piso, la venta ilegal de tabaco y hasta la exportación ilegal de productos agroalimenticios.

Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revelaron, en 2023, que tan solo en operaciones ilegales hacia Estados Unidos, los grupos del crimen organizado en México tuvieron ganancias de entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales. Un estudio de la UNAM afirmó en 2024 que las ganancias podrían ascender a 33 mil millones de dólares anuales.

Cártel de Sinaloa.- De acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, publicada por la DEA en mayo de ese año, uno de los principales negocios del Cártel de Sinaloa es lavar —en México y Estados Unidos— el dinero que opera una compleja red de “brokers financieros” en China, producto de su inversión en los precursores químicos necesarios para la producción de metanfetaminas, cocaína y fentanilo.

Según el informe de la DEA, la exportación de estos precursores químicos permite a “empresarios” chinos generar ganancias mayores a las que les permite la ley bancaria de ese país, enfocada en revertir la fuga de capitales.

Cártel Jalisco Nueva Generación.- Sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la DEA detalla en su informe que la organización funciona “como una franquicia”, donde mientras se cumpla con las recaudaciones pactadas, cada “franquiciatario” puede introducir tantos negocios como quiera.

En noviembre de 2024, el Departamento del Tesoro y la UIF en México alertaron sobre la relevancia que el robo de combustible tiene para el CJNG y acusaron directamente a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, de manejar para Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, los negocios de robo de combustible en Jalisco, Puebla y Veracruz.

Además, una investigación de la revista digital InSight Crime, publicada en 2022, afirmó que el Cártel Jalisco ha incursionado en negocios como el tráfico ilegal de cigarros en México y Estados Unidos, a través de su franquicia conocida como el Cártel del Tabaco.

Cártel del Golfo.- Además de ser uno de los principales exportadores de cocaína a Estados Unidos y Europa, según documentos de la DEA, el Cártel del Golfo está relacionado con la extorsión y pesca ilegal de varias especies en el golfo de México.

La organización fue catalogada por el Departamento del Tesoro como la que principalmente amenaza y ejerce la extorsión contra pescadores de huachinango en Veracruz y Tamaulipas.

El huachinango es uno de los alimentos de origen animal que más exporta México a Estados Unidos, donde un kilo de este pescado se vende hasta en el equivalente a mil pesos en supermercados. Además de esos negocios, el Cártel del Golfo se ha relacionado con la pesca ilegal de tiburón y trata de personas a Europa, gracias al control que ejerce sobre la navegación en el golfo de México.

Cártel del Noreste.- El Cártel del Noreste -una facción del grupo Los Zetas- ha encontrado un negocio de ganancias millonarias en la trata de personas, la mayoría migrantes centroamericanos en ruta hacia Estados Unidos, con fines de explotación sexual. Para esta organización, según el Departamento del Tesoro, sus principales ganancias radican en el cobro de extorsiones a polleros y personas migrantes que buscan usar el paso entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, en Texas.

Cárteles Unidos.- Recientemente fue detenido Gerardo Valencia Barajas, alias El señor de la silla, operador de la franquicia de Cárteles Unidos Los blancos de Troya (el modelo franquicia del CJNG ha sido adoptado por otras organizaciones, de acuerdo con la DEA), uno de los principales extorsionadores a limoneros en Michoacán.