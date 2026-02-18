“MES DEL CORAZÓN PARTIDO”

En el febrero, Lifetime acompaña a su audiencia con “Mes del Corazón Partido”, una selección de películas cargadas de amor, engaño y traición

Y porque el amor tiene dos caras, a veces es romance y pasión, mientras que en otras ocasiones es sinónimo de drama, lágrimas y decepción. Es por eso por lo que este mes de febrero LIFETIME acompañará a su audiencia con el estreno de películas que mostrarán los dos lados del amor.

LIFETIME llevará a la pantalla estrenos de películas de su franquicia Lifetime Movies que serán parte del especial “Mes del Corazón Partido” con largometrajes llenos de suspenso en los que el idilio y el romance se transforman en relaciones invadidas por el miedo, la obsesión y la desesperación, transformando un amor perfecto en una verdadera pesadilla.

El Especial “Mes del Corazón Partido” estrena una película todos los sábados, destacando “Mientras Dormían” (While They Were Sleeping), una historia basada en hechos reales que cuenta como una mujer despierta junto al cuerpo de su esposo asesinado. Sin recordar nada de lo sucedido, ella se convierte en la principal sospechosa y deberá descubrir al verdadero culpable. “Comer, Rezar, Mentir” (Eat Pray Lie) y la historiade Sophia, una mujer que descubre que esposo le fue infiel antes de casarse. Para despejarse, acepta ir a un retiro de yoga con una amiga, sin embargo, el viaje se torna inquietante cuando ocurre una muerte. Sophia deberá descubrir si su esposo es su salvador o un peligroso hombre obsesivo. “Lectura Mortal” (The Beach Read Murders), una exitosa novelista viaja a su casa en una isla en busca de inspiración, pero su tranquila escapada creativa se transforma en un thriller real y su vida empieza a imitar las tramas apasionadas y mortales de sus propias novelas.

ESTRENO

SABADO 21

MIENTRAS DORMÍAN (WHILE THEY WERE SLEEPING)

Basada en hechos reales. Zoe despierta y encuentra a su esposo asesinado junto a ella, sin recordar que alguien haya entrado a su casa. Convertida en la principal sospechosa, deberá descubrir al verdadero culpable y detenerlo antes de acabar encerrada y de que el asesino vuelva a atacar.

ESTRENO

DOMINGO 22

COMER, REZAR, MENTIR (EAT PRAY LIE)

Sophia descubre que su nuevo esposo, Will, le fue infiel antes de casarse. Para despejarse, acepta ir a un retiro de yoga con su amiga Hailey y el encantador Jonathan. Pero cuando el viaje se torna inquietante y ocurre una muerte, Sophia deberá descubrir si Will es su salvador o un peligroso obsesivo.

ESTRENO

SABADO 28

LECTURA MORTAL (THE BEACH READ MURDERS)

La exitosa novelista Jen se retira a su bungalow isleño en busca de inspiración, pero su tranquila escapada se transforma en un thriller real. Su vida empieza a imitar las tramas apasionadas y mortales de sus propias novelas, donde el amor, el peligro y el misterio se entrelazan.