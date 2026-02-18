La Secretaría de Cultura conmemora el Día Internacional de la Mujer

En el marco de su 29.a edición, el festival Eurojazz

A través de la red de Circuitos y Festivales, la programación se extiende a diversas entidades del país, lo que garantiza que el mensaje de equidad y la proyección del talento femenino lleguen a comunidades fuera de la capital

Del 27 de febrero al 28 de marzo de 2026 se llevan a cabo actividades artísticas gratuitas en distintas sedes como el Centro Nacional de las Artes, el Centro Cultural Helénico, el Centro de Cultural Digital y el Complejo Cultural Los Pinos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Circuitos y Festivales (DGCF), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Cineteca Nacional, presenta en el marco del Día Internacional de la Mujer una vasta oferta cultural en la Ciudad de México, con un total de 60 actividades a desarrollarse en 22 recintos y 32 escenarios diferentes.

El programa abarca diversas disciplinas artísticas como: música, artes visuales, teatro, instalación, literatura, danza y cine, además de actividades académicas y talleres (virtuales, presenciales e infantiles).

Sobre la programación que prepara la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, su titular, Claudia Curiel de Icaza, afirmó: “El Día Internacional de la Mujer no es para la Secretaría de Cultura una fecha aislada, sino un punto de impulso para fortalecer el derecho a la cultura de las mujeres. Es un momento para visibilizar, pero también para asumir responsabilidades: trabajar para que las mujeres no sólo estén en la cartelera, sino también en la creación, en las decisiones y en la construcción de condiciones de igualdad sustantiva en la vida cultural del país”.

En conferencia de prensa, para presentar la programación, la directora general de Circuitos y Festivales, Valeria Palomino, afirmó que se trata de una programación “muy amplia, muy plural, comprometida con la igualdad sustantiva”, con la participación de 28 compañías artísticas, colectivos y 72 mujeres artistas, a través de diez disciplinas que van del teatro al arte urbano, con una oferta accesible y dirigida a diversos públicos.

“La Secretaría de Cultura refrenda una política cultural feminista, incluyente y territorial que reconoce a las mujeres como creadoras, gestoras, intérpretes, investigadoras y líderes comunitarias”, y reiteró que la conmemoración del 8 de marzo desde la cultura implica asumir una responsabilidad institucional permanente en la construcción de condiciones de igualdad sustantiva.

En el marco de la 29 edición del Festival Eurojazz, Palomino anunció que por primera vez se dedicará un segmento completo a visibilizar el trabajo de instrumentistas y compositoras, con una jornada el 8 de marzo en la que se presentarán cinco grupos de mujeres jazzistas, tres internacionales y dos de México. El festival que vuelve a primavera se realizará del 1 al 15 de marzo en las áreas verdes del Cenart; mientras que el 28 de marzo se llevará a cabo el Festival Rugir Sonoras en el Parque de Cultura Urbana (Parcur), en la tercera sección de Chapultepec.

A su vez, la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera, destacó que el enfoque de equidad de género permea el trabajo institucional a lo largo del año y que el mes de marzo permitefocalizar esfuerzos para “poner en el centro a las creadoras con propuestas en música, ópera, teatro, literatura, artes visuales y talleres con comunidades”.

De la Paz Nájera señaló que el Instituto cuenta para marzo con alrededor de 41 actividades e incorpora un componente: arquitectura. Para visibilizar el trabajo de arquitectas mexicanas anunció “un homenaje a Ruth Rivera Marín, creadora de los

Cuadernos de Arquitectura y segunda directora de Arquitectura en el Instituto, así como dos mesas que reunirán aproximadamente a seis arquitectas que desarrollan proyectos y trayectorias que buscan ampliar su presencia y reconocimiento en el ecosistema cultural”.

La directora general de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, explicó que la institución se suma a la conmemoración, en sus tres sedes, con la tercera temporada del ciclo “Directoras en primer plano”, que reúne proyecciones y conversaciones con realizadoras mexicanas, y con el seminario “Feminismos en el cine: una mirada intergeneracional”, además de una programación especial en marzo con títulos mexicanos e internacionales dirigidos por mujeres.

“Todas estas actividades se complementan con la presentación especial en la Cineteca Chapultepec del documental de Julia Hollander Ni una más, que estará acompañado por una instalación lumínica”, afirmó Stavenhagen.

La artista mexicana Rixxia, cantante, compositora y DJ, celebró su participación en Rugir Sonoras y enfatizó la importancia de contar con un escenario en el que “las mujeres somos el eje principal”. Encuentros como Rugir Sonoras fortalecen la comunidad entre creadoras, visibilizan redes de apoyo y abren espacios para que las mujeres se presenten como autoras y creadoras, más allá de roles secundarios en la industria musical.

Por su parte, la directora del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC), Cecilia Lugo, recordó que la danza en México se consolidó con el impulso de creadoras que abrieron brecha y, entre otras actividades, anunció el programa “Entre la luz y la sombra, diálogo de creadoras”, con obras de estreno a cargo de Bárbara Alvarado y Beatriz Madrid, que se presentarán del 12 al 15 de marzo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

La programación del Día Internacional de las Mujeres que organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México representa una oportunidad para reafirmar el compromiso colectivo con la equidad de género y para impulsar iniciativas que contribuyan a una sociedad en la que todas las personas se desarrollan plenamente, sin discriminación y en igualdad de condiciones. Cabe destacar que la programación del presente año contempla la estética y se posiciona como una plataforma de diálogo crítico, por lo que a través de conferencias magistrales y talleres participativos, se abordan temas fundamentales como la brecha de género en las industrias creativas y la importancia de la propiedad intelectual con perspectiva de género. Asimismo, la oferta de teatro y conciertos contará con la participación de destacadas intérpretes y colectivos que, desde el escenario, exponen realidades y proponen nuevos imaginarios de libertad.