Al cierre de enero, Edomex recauda 2 mil 237 mdp por pago de impuestos

Muestra de la confianza de la ciudadanía

En materia de control vehicular, a la fecha, más de 1.2 millones de mexiquenses han cumplido con sus obligaciones fiscales

Toluca, Estado de México.– Como parte del Paquete Fiscal aprobado por el Congreso local, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, consolida una política de subsidios y beneficios fiscales que colocan a la entidad mexiquense como la Entidad Federativa con mayor número de estímulos fiscales a nivel nacional, gracias a esto, tan solo en enero, la recaudación fue de 2 mil 237 millones de pesos, el equivalente al 126 por ciento de lo programado en la Ley de Ingresos.

Esta estrategia, orientada a apoyar la economía de las familias mexiquenses y a dinamizar la inversión, ya muestra resultados positivos. Por ejemplo, en dicho periodo, más de 1.2 millones de mexiquenses cumplieron con sus obligaciones fiscales en materia vehicular, cifra que representa 15 por ciento más de lo esperado para el primer mes del año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas estatal, encabezada por Oscar Flores Jiménez.

Asimismo, más de 62 mil autos y motocicletas nuevas han sido emplacadas y más de 45 mil vehículos con placas de otra entidad se han regularizado para aprovechar los beneficios otorgados por el Gobierno estatal.

Entre los subsidios más relevantes destaca la permanencia del Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular 2026, que contempla la exención del pago de tenencia para automóviles con valor factura de hasta 638 mil pesos, IVA incluido y para motocicletas el beneficio se amplió, por lo que este año reciben subsidio aquellas cuyo valor sea de hasta 250 mil pesos.

De igual manera se considera tasa 0 por ciento para vehículos eléctricos e híbridos con características específicas, durante los primeros cinco años, fomentando la movilidad sustentable.

En materia de empleo y atracción de inversión, se establecen 15 subsidios al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, enfocados en que las empresas que generen nuevos empleos amplíen operaciones o trasladen actividades productivas al Estado de México. Estos incentivos podrán aplicarse por periodos de 12 a 60 meses y, bajo ciertos criterios, alcanzar hasta el 100 por ciento del subsidio.

El paquete contempla también seis subsidios ecológicos; dos subsidios del 100 por ciento en derechos del IFREM para vivienda social y apertura de Unidades Económicas de Bajo Impacto; y un subsidio del 50 por ciento al Impuesto sobre Hospedaje para estancias mayores a 15 días en la entidad.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de México consolida una política fiscal responsable y con sentido social y condiciones favorables para el desarrollo productivo y social durante 2026.

Para resolver dudas y brindar información o denuncias, la Secretaría de Finanzas pone a disposición de los contribuyentes la línea 800 715 43 50, y recomienda evitar intermediarios o coyotes.