Previene Edomex violencia en el noviazgo con capacitación

Acompañamiento e información en redes sociales

Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia en las relaciones afectivas, el Gobierno del Estado de México, implementa una campaña integral dirigida principalmente a adolescentes, jóvenes y comunidad LGBTIQ+, la cual incluye capacitación, acompañamiento e información en redes sociales.

María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) informó que se promueve la formación de personas servidoras públicas estatales para la detección oportuna y canalización adecuada de casos de violencia.

Se realizan talleres, pláticas y conferencias con perspectiva de género para identificar conductas de riesgo y fortalecer habilidades para la construcción de relaciones sanas basadas en el respeto, la igualdad y el consentimiento; además de fomentar la denuncia y el acceso a servicios de atención.

La funcionaria estatal destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN-2021), siete de cada 10 mujeres de 15 o más años afirmaron que han sufrido alguna vulneración física o sexual por su pareja, pero solo 13.6 por ciento acudió a una institución o autoridad a buscar ayuda. Mientras que, el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2021) reveló que el 76 por ciento padeció violencia psicológica, 17 por ciento sexual y 15 por ciento física, mientras estaba en pareja.

A la Campaña Prevención de la violencia en las relaciones afectivas, se suman los servicios de atención psicológica y jurídica, como la Línea Sin Violencia (800 108 40 53), que brinda acompañamiento oportuno a quienes enfrenten este tipo de situaciones; opera las 24 horas, los 365 días del año, y se trabaja en coordinación interinstitucional, en especial con instancias de juventud y educación.

Además, como parte de esta estrategia, la SeMujeres difunde a través de redes sociales mensajes preventivos e informativos dirigidos a juventudes, con frases como “Si te borra, ignora o bloquea, es violencia”, “Si te quita tu paz y libertad, no es amor, es violencia” o “El amor son acuerdos, no amenazas” y el hashtag #AhíNoEs; así como las señales de alerta como el control de actividades, celos, revisión del teléfono celular, desvalorización y críticas por la forma de vestir.