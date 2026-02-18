Pese al riesgo de estafas, más de 8 millones de mexicanos buscan el amor en apps

Aumenta el delito de sextorsión

Ciberdelincuentes recurren a la manipulación emocional e incluso deepfakes para engañar a usuarios

En los últimos años, las aplicaciones de citas se consolidaron como una de las principales formas de buscar pareja, pero junto a este fenómeno, que refleja la creciente digitalización de las relaciones personales, también incrementa la exposición a fraudes, suplantaciones y otros delitos.

Para esto, los ciberdelincuentes recurren a técnicas de ingeniería social, manipulación emocional e incluso deepfakes para engañar a los usuarios de este tipo de apps y así obtener dinero, datos personales o acceso a cuentas.

El crecimiento de plataformas como Tinder y Bumble también trae riesgos: perfiles falsos, estafas y sextorsión. Especialistas advierten que las conversaciones suelen escalar rápido a lo sexual, donde los delincuentes buscan obtener imágenes íntimas para luego extorsionar.

Según el estudio “El amor en los Tiempos de las Telecom 2026: El Amor está en las apps”, de la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), el 22.3 % de quienes han utilizado estas plataformas está hoy en búsqueda de su “media naranja” a través de una aplicación, equivalente a 8.6 millones de usuarios activos.

La intensidad de esta práctica ha aumentado: la frecuencia de uso subió a 2.7 veces por semana frente a las 2.4 del año anterior, principalmente para explorar perfiles e interactuar con potenciales parejas, de acuerdo con el informe.

Ligue digital

El ligue digital se sustenta en un amplio reconocimiento: el 95.2% de los internautas en México -99.3 millones- afirma conocer estas aplicaciones, mientras que el 37.1% reconoce haber descargado alguna vez una, lo que representa 38.7 millones de personas.

Entre las plataformas, Tinder encabeza el nivel de conocimiento con 87.4 %, seguida por Bumble (62.8 %) y Facebook Parejas (47.3 %). Los usuarios además tienden a diversificar, pues el 47.3 % admite descargar más de una aplicación para ampliar oportunidades.

Esa actividad ha derivado en encuentros concretos: siete de cada diez usuarios asegura haber tenido al menos una cita con alguien conocido en estas plataformas y el 23.6 % reporta encuentros semanales.

Peligro de engaño

Sin embargo, Elisa Elías, directora ejecutiva y fundadora de Aegis Security Consulting, advirtió que la IA marca “un antes y un después” del engaño, al permitir identidades sintéticas capaces de mantener conversaciones, clonar audios y simular videollamadas en un fenómeno de “ingeniería social potenciada por IA”.

La especialista señaló que esta situación obliga a plataformas y usuarios a elevar sus estándares de validación digital, algo que consideró urgente ante la expansión del acceso a internet.

“La realidad es que todos somos vulnerables y en momentos en los que buscamos un vínculo afectivo podría apostar que estamos aún más vulnerables. Entonces, más que generar pánico, aquí el enfoque debe de ser de educación digital”, comentó Elías.

La SSPC emite recomendaciones

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para promover acciones preventivas y fortalecer hábitos de uso seguro en aplicaciones de citas, con el objetivo de prevenir delitos y fraudes digitales.

El uso de estas plataformas facilita la creación de vínculos y la interacción con nuevas personas; sin embargo, también puede representar un riesgo, ya que en ellas se han identificado diversos delitos y modalidades de fraude, como la sextorsión, las estafas sentimentales y otros ilícitos digitales.

La sextorsión es uno de los delitos más recurrentes. Consiste en la obtención de imágenes o videos íntimos tras establecer una relación de confianza a través de una aplicación, para posteriormente chantajear a la víctima y exigir dinero, tarjetas de regalo o más contenido íntimo, bajo la amenaza de difundir dicho material.

Ante este escenario, la SSPC comparte las siguientes recomendaciones para fortalecer hábitos de seguridad en el uso de aplicaciones de citas:

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y revisar cuidadosamente el número de descargas, la información del desarrollador, así como los comentarios y valoraciones de otras personas usuarias.

Mantener cautela ante personas que expresan afecto de forma acelerada o plantean compromisos prematuros, ya que estas conductas pueden ser señales de alerta para generar confianza de manera artificial.

Evitar trasladar la conversación fuera de la aplicación, ya que esto puede facilitar la evasión de los mecanismos de seguridad y supervisión de las plataformas.

Revisar con atención las fotografías de perfil; imágenes excesivamente perfectas, poco naturales o similares a fotografías de catálogo pueden indicar usurpación de identidad o contenido no auténtico.

Proteger la información personal y la ubicación, limitando los permisos de geolocalización para reducir la exposición a riesgos innecesarios.

Rechazar cualquier solicitud de dinero, ayuda económica, depósitos, transferencias o tarjetas de regalo, sin excepción.

Verificar la identidad antes de concretar un encuentro presencial; una videollamada previa puede ayudar a confirmar que la persona es quien dice ser.

En caso de un encuentro en persona, elegir lugares públicos y concurridos, utilizar transporte propio e informar a alguien de confianza dónde se estará y con quién.