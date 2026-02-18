Grupo Exterminador lleva su “Sueño Americano” a la Arena CDMX ​

La agrupación formada por los hermanos Corona

Un show en el que combinarán corridos, temas románticos y piezas festivas

Por Arturo Arellano

El próximo 20 de febrero, Grupo Exterminador pisará por primera vez el escenario de la Arena Ciudad de México, uno de los recintos más grandes e importantes del país, con un concierto en el que prometen “mínimo unas tres horas” de música continua para todos los gustos. Desde los corridos que los han vuelto referentes hasta temas románticos y canciones para bailar, la agrupación quiere complacer a un público que los ha acompañado por décadas y que ahora incluye a nuevas generaciones.

​

En esta etapa, el grupo llega con “Sueño Americano”, el tema más reciente que están presentando y que se centra en la experiencia de los migrantes que viven en Estados Unidos y no pueden volver a casa. “Este tema habla de los emigrantes que, más que nada, los que viven por allá, que añoran mucho su familia, sus costumbres… y ya no podemos regresar y extrañamos la familia, los hermanos, los papás y todo eso”, explica Juan Corona, vocalista de la agrupación en entrevista para DIARIO IMAGEN.

​

La empatía del grupo con esa realidad no es casual: “Nosotros también fuimos inmigrantes en los 80, 90, siempre ha estado difícil la situación, tanto para pasar como por el gobierno”, recuerda Bernardo Corona, quien subraya que, pese a todo, “no queda de otra que echarle ganas y seguir adelante”. Para él, el esfuerzo de los mexicanos y centroamericanos en el campo y en distintos trabajos forma parte clave de la economía de Estados Unidos, y la música de Exterminador busca acompañarlos en ese camino.

​

Regional mexicana sin fronteras

Aunque su raíz es la música norteña y regional mexicana, Grupo Exterminador es consciente de que ese sonido ya no se queda sólo en una región del país. “La música ahora con las redes sociales se ha extendido a muchas partes”, apunta Juan, quien destaca que sus canciones conectan con comunidades latinas en Centro y Sudamérica porque llevan mensajes y vivencias compartidas.​

Sobre el boom de los corridos tumbados, Bernardo reconoce el impacto de las nuevas generaciones: menciona a Peso Pluma como un ejemplo de artista que “ha traspasado fronteras” con su propuesta y celebra que la música hecha en México cruce cada vez más barreras. “Haciendo bien las cosas, yo creo que todo está permitido”, añade, aunque matiza que en las letras sí hay algunas barreras que ellos preferirían no cruzar, mientras que musicalmente se mantienen abiertos a experimentar.

​

Juan coincide y remarca que cualquier fusión debe respetar el estilo de Grupo Exterminador: recuerda que en su catálogo conviven temas tan distintos como “Las Monjas”, “Contrabando de los Huevos”, “El Baile de Santa Claus”, un corte romántico como “Mi Viejo” o piezas como “Tiene Envidia”, siempre con “ese algo diferente” que, asegura, los caracteriza.​

Tres horas de éxitos en la Arena

Para su debut en la Arena Ciudad de México, la banda promete un recorrido amplio por su discografía, pensado para acompañar todo tipo de estados de ánimo. “En el tiempo que va a ser, mínimo unas tres horas, va a estar bastante material… va una tras de otra casi”, adelanta José Corona, bajista del grupo.

​

El plan es no dejar a nadie fuera: “Si andan románticos, pues hay romántico; si quieren bailar, pues vamos a bailar; y si hay corridos, pues para los que quieren pistear”, resume José sobre el equilibrio de ritmos y géneros que han manejado desde sus inicios. Además, no llegarán solos: compartirán cartel con Los Buitres de Culiacán, especialistas en corridos, Los Hermanos Plancarte de Tierra Cali y Grupo Los Rugar, que aportará un toque de huapango para los más jóvenes.

​

Nuevas generaciones

y constancia creativa

A lo largo de los años, la música de Grupo Exterminador ha pasado de padres a hijos, algo que el vocalista describe como una de las satisfacciones más grandes de su carrera. “Hay muchos chavos que nos dicen: ‘Cuando mis papás escuchaban su música estábamos pequeños y siempre nos inculcaron que la escucháramos, y nos gusta mucho’”, cuenta Juan, sorprendido de ver ahora en sus conciertos a jóvenes de 20 o 30 años que crecieron con sus canciones.​

Esa vigencia, afirma, se sostiene en la disciplina creativa: “Siempre hay que estar creando música, hay que estar buscando siempre el tema, siempre el éxito… no tenemos la varita mágica, pero ha sido una constancia desde los inicios de Grupo Exterminador”, explica. Dice que disfrutan grabar, escuchar lo que hacen y seleccionar cada canción con cuidado, convencidos de que cada tema “siempre va a tener ese algo” que distingue a la agrupación.

Entre corridos tumbados

y fusiones futuras

Respecto a la posibilidad de incursionar directamente en corridos tumbados o en otras corrientes de moda, la banda no cierra la puerta mientras el resultado conserve su esencia. “Musicalmente estamos abiertos para los temas”, dice Bernardo, insistiendo en que el límite pasa más por algunas letras que por los géneros en sí.​

Juan, por su parte, recalca que la clave es hacerlo “al estilo de uno”, y no descarta que en algún momento lancen un tema en esa línea, tal como han hecho antes al experimentar con ritmos distintos dentro de su discografía. Para el grupo, se trata de seguir sorprendiendo sin perder la identidad que los ha mantenido en el gusto del público de distintas edades.

​

“Agradecerte por tu apoyo y a toda la gente que siempre ha apoyado la música de Exterminador… No se olviden, 20 de febrero, Arena Ciudad de México”, cierra Juan, reiterando la invitación al público. Jesús Corona, baterista, resume el sentimiento colectivo: “Aquí los esperamos con los brazos abiertos, vamos a tocarle toda la música de Grupo Exterminador a todos ustedes, mi gente”.