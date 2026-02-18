CSP encabeza entrega de casas en Zacatecas; la meta nacional es de 1.8 millones

Miércoles de Vivienda para el Bienestar

En lo que va de 2026, la Presidenta ha entregado viviendas en 9 estados

A través de un enlace de Palacio Nacional a Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 45 viviendas del desarrollo habitacional “Ojo de Agua” del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a 10 meses de presidir el inicio de obra, y como parte del programa Vivienda para el Bienestar que tiene como meta la construcción de 1.8 millones de viviendas en todo el país.

“Felicidades a todos los que hoy tienen una vivienda. Son, recuerden, un millón 800 mil viviendas el objetivo del sexenio y vamos muy bien”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Se trata de la novena entrega de vivienda en lo que va de 2026, la cuales se han realizado en Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Sonora y este miércoles en Zacatecas.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que la meta para Zacatecas se duplicó al pasar de 18 mil a 26 mil viviendas nuevas: 12 mil por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 14 mil por parte del Infonavit. Dijo que al momento 5 mil 550 viviendas, es decir el 21 por ciento registran un avance, con una inversión de 15 mil 600 mdp, se generarán 78 mil empleos directos y 117 mil indirectos beneficiando a más de 93 mil personas. Además, en Zacatecas serán 6 mil acciones de escrituración, que se suman a otras acciones como condonación de adeudos, y 3 mil entregas de créditos para el mejoramiento de vivienda

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que en el desarrollo Ojo de Agua hay 208 viviendas, de las que 154 ya fueron entregadas. En el estado ya se comenzó la construcción de más de 3 mil viviendas en Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas; se tiene una meta de 14 mil viviendas con una inversión de más de 8 mil 400 mdp.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que la construcción de millones de nuevas viviendas es el proyecto más ambicioso del Gobierno de México, pero que da paso a la verdadera justicia social a quienes menos tienen que ahora tendrán tranquilidad y paz en sus hogares.

Enviará iniciativa para eliminar pensiones millonarias de ex funcionarios

La presidenta Sheinbaum Pardo anunció que enviará, el próximo lunes al Senado de la República, una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, salvo aquellas pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo, lo que permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp) que se destinarán a los Programas para el Bienestar.

“Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos.

“Quiero dejar muy en claro que no tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos, ahí si no porque esos son sus contratos, negociaciones históricas que han hecho. Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, enfatizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, detalló que la reforma se fundamenta en tres principios fundamentales: Austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera. Expuso que la propuesta está dirigida a eliminar las pensiones exorbitantes en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que entre las pensiones exorbitantes entre personal de confianza destacan: Luz y Fuerza del Centro en Liquidación con 9 mil 457 extrabajadores que reciben una pensión de 100 mil a 1 millón de pesos, de los cuales, 3 mil 504 tienen una jubilación mayor al sueldo neto mensual de la Presidenta.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), 544 personas pensionadas reciben ingresos superiores a los de la Jefa del Ejecutivo Federal por un total de mil 827 mdp anuales. Respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2 mil 199 pensionados reciben montos superiores a los de la Presidenta de México, por 4 mil 496 mdp anuales.

En Nacional Financiera (Nafin), nueve personas pensionadas reciben un ingreso superior a las percepciones netas de la Presidenta, por 16 mdp anuales. Del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 19 pensionados perciben más que la primera mandataria por un monto de 37 mdp anuales. En el caso de Bancomext, son 22 personas pensionadas que reciben montos superiores a la Presidenta por 45 mdp anuales.

Se prioriza la vacunación contra el sarampión en menores

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la reunión los 31 gobernadores y la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, se insistió en orientar la información para que se vacune prioritariamente los menores de edad entre seis meses y doce años, y en 11 entidades se ha instruido a vacunar a personas adultas hasta 49 años, porque hay un crecimiento de casos.

La mandataria dijo que el objetivo inmediato es aplicar 2.5 millones de vacunas a la semana, mencionando que se esperaba un envío de 15 millones de vacunas y ahora hay 27 millones de vacunas.

La semana pasada se registraron 410 nuevos casos de sarampión en todo el país, con lo que ya suman 9 mil 487 desde que surgió el primero el año pasado en Chihuahua, informó el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark. Reportó que hasta ese momento se tenía el registro de 29 personas fallecidas, aunque más tarde se actualizó el dato, con lo que suman ya 31, así como la cifra de contagios al 17 de febrero, que es de 10 mil 85.