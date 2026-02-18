Apertura el ISSSTE en Cabo San Lucas centro de colecta y transfusión sanguínea

Clínica hospital fortalece servicio

El espacio atenderá aproximadamente a 20 donadores diarios, en un horario de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas, y está a cargo de seis especialistas

La Clínica Hospital (CH) de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, puso en marcha el centro de colecta y transfusión sanguínea, como parte de las acciones para fortalecer el servicio brindado a 45 mil derechohabientes en la unidad.

Cómo parte de la apertura, el subdelegado de Administración, Arturo Morell, acudió al centro a donar sangre. Momentos antes de someterse al procedimiento, señaló la importancia del espacio, concretado en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Cuando llegamos en octubre de 2025 iniciamos un trabajo técnico y ordenado para destrabar trámites, mejorar condiciones y avanzar paso a paso. Hoy la apertura de este Centro de Colecta confirma que, con planeación y coordinación, los resultados llegan y se traducen en beneficios directos para los pacientes”, expresó.

El director de la CH de Cabo San Lucas, Javier Cruz Ángeles, destacó que esta apertura permitirá reducir cirugías pendientes y fortalecer la atención médica, sobre todo en urgencias, puesto que anteriormente los productos sanguíneos eran traídos del Hospital General (HG) de La Paz.

“El poder obtener sangre o algún derivado sanguíneo de La Paz, nos impedía, primero, resolver las urgencias. Y la otra, no abatir el rezago quirúrgico que teníamos, porque no disponíamos de unidades o de componentes sanguíneos para poder hacer nuestras cirugías. Por eso se creó este Centro de Colecta, para satisfacer las necesidades de esta unidad y de la Clínica Hospital de San José del Cabo”, afirmó.

Cruz Ángeles señaló que este Centro de Colecta atenderá aproximadamente a 20 donadores de sangre diarios, en un horario de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas, y estará a cargo de seis especialistas: un médico encargado y otro como valorador, un químico, un técnico auxiliar y dos enfermeros.

“Este centro cuenta con dos estaciones de flebotomía para realizar extracciones a dos pacientes al mismo tiempo, por eso se puede llegar a 20 diarios, además de que esto reduce de ocho a 12 minutos cada extracción porque antes era de 40 minutos a una hora. Asimismo, con este lugar ya se puede obtener el concentrado eritrocitario, que es el insumo más solicitado en urgencias y cirugías junto con el plasma fresco congelado, así como de las plaquetas frescas”, dijo.