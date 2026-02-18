Sectur destaca crecimiento en la llegada de turistas a Michoacán en el año pasado

Mayor conectividad aérea

Fortalece la coordinación con empresarios de Zamora

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, realizó una gira de trabajo en Zamora, donde destacó el crecimiento turístico del estado y sostuvo una reunión con el sector empresarial del municipio.

“Nos convoca el propósito de fortalecer la coordinación entre el sector público y el sector empresarial para impulsar el desarrollo económico, la inversión y la competitividad de Zamora. Y lo hacemos con la visión clara que nos da el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Acompañada por el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, subrayó que Michoacán vive un momento positivo en materia turística y que este encuentro permitirá fortalecer la coordinación institucional y empresarial, a fin de traducir este dinamismo en mayor inversión, generación de empleo y derrama económica local.

Informó que en 2025 se registró un incremento de 7.1 por ciento en la llegada de turistas respecto a 2024, al alcanzarse 3 millones 385 mil 838 visitantes hospedados en hoteles del estado.

Explicó que este crecimiento confirma que el turismo se consolida como motor económico regional y como herramienta para generar bienestar social, al activar cadenas productivas, fortalecer el empleo formal y proyectar los destinos de Michoacán a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, reiteró la disposición del gobierno estatal para fortalecer la coordinación con la federación y el sector empresarial, así como para consolidar una estrategia integral que potencie las vocaciones regionales.

Rodríguez Zamora añadió que la conectividad aérea también ha contribuido a este dinamismo. De enero a diciembre de 2025 se registraron 6 mil 477 vuelos hacia Michoacán, lo que representa un aumento de 22.4 por ciento respecto a 2024, con más de 816 mil pasajeros movilizados, principalmente a través de los aeropuertos de Morelia y Uruapan, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil.

Durante la reunión con empresarios de Zamora, la secretaria señaló que este crecimiento turístico debe traducirse en oportunidades directas para los municipios y en beneficios tangibles para sus comunidades.

“Dentro de esta visión integral, el turismo es un eje estratégico para la cohesión social y la construcción de paz porque genera empleos formales, activa cadenas productivas, fortalece el orgullo comunitario y proyecta lo mejor de nuestro territorio al mundo”, expresó.

Destacó que el municipio cuenta con 24 establecimientos de hospedaje y mil 045 habitaciones, una base sólida que permite fortalecer su posicionamiento regional y captar una mayor derrama económica si se consolida una agenda conjunta de promoción, inversión y desarrollo de proyectos turísticos.

Subrayó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, parte de la convicción de que la paz se construye con oportunidades, crecimiento económico y Prosperidad Compartida.

Finalmente, convocó a convertir a Zamora en un ejemplo de cómo el dinamismo turístico estatal puede traducirse en más inversión, más empleo y mayor estabilidad económica para las familias.