El puerto de Acapulco se ha recuperado y hoy encabeza el dinamismo del sector a nivel nacional

Crece 26.6% la llegada de visitantes en 2025

En congruencia con los objetivos del programa “Acapulco Se Transforma Contigo”, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informa que, de acuerdo con los resultados del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur) durante 2025, Acapulco se ha recuperado y hoy encabeza el dinamismo del sector a nivel nacional.

Al cierre de 2025, el puerto de Acapulco alcanzó una cifra histórica de 5 millones 446 mil 373 llegadas de turistas a cuartos de hotel. Este resultado representa un incremento absoluto de un millón 142 mil 678 visitantes adicionales en comparación con el año anterior, lo que equivale a un sólido crecimiento de 26.6 por ciento.

La evolución del flujo de visitantes destaca la eficacia de las estrategias de reactivación:

2024 (enero-diciembre): 4 millones 303 mil 695 turistas.

2025 (enero-diciembre): 5 millones 446 mil 373 turistas.

Este repunte extraordinario se sustenta primordialmente en la lealtad del turismo nacional,

segmento que constituye el 98.9 por ciento de la demanda total.

Estos resultados no son solo cifras, sino el reflejo de una estrategia integral diseñada para recuperar y reactivar turísticamente al puerto, devolviéndole su papel como destino renovado, resiliente y competitivo que, de la mano con la comunidad y el sector privado, garantice la prosperidad de las familias acapulqueñas y la excelencia en la experiencia de cada visitante.