Participa IMSS en Primer Simulacro Metropolitano de CDMX y el Estado de México 2026 en sus oficinas centrales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participó en el Primer Simulacro Metropolitano de la Ciudad de México y el Estado de México 2026, que tuvo como hipótesis un sismo de 7.2 grados, con epicentro localizado a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Durante el ejercicio realizado en las oficinas centrales del Instituto en Avenida Paseo de la Reforma 476, fueron evacuadas mil 253 personas en 8.09 minutos, tiempo que mejoró a la evacuación realizada en septiembre de 2025 con 21 segundos menos.

Como parte de este simulacro, se monitoreó este ejercicio cívico ciudadano a través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), cuya información es un insumo clave para la toma de decisiones de alto nivel, permitiendo a la Dirección General y autoridades institucionales priorizar acciones, garantizar la seguridad de derechohabientes, trabajadores y evaluar afectaciones a la infraestructura médica y servicios estratégicos