Regina Orozco estrena su espectáculo de cabaret a dos pianos: Regina Eterna

Reconocida soprano y actriz mexicana

La cita es en el Lunario del auditorio Nacional el próximo viernes 6 de marzo

Por: Asael Grande

La reconocida soprano y actriz mexicana Regina Orozco presentará su nuevo espectáculo, Regina Eterna, en el Lunario el próximo viernes 6 de marzo a las 21:00 horas. Un viaje musical con un tono de cabaret: ácido, divertido y profundamente humano, que tiene al tiempo como personaje central.

La artista regresa al foro alterno del Auditorio Nacional para ofrecer un ritual íntimo donde su voz hace que las memorias resurjan, acompañada por los músicos Ricardo Martín y Baldomero Jiménez quienes, con arreglos originales a dos pianos, crean un universo sonoro en el que, a través de boleros y baladas, se evocan momentos sanadores y se propicia una reflexión sobre temas como la identidad, la edad, el deseo y la libertad.

“Mi espectáculo es una máquina del tiempo, es cabaret a dos pianos, y estoy ahora con Ricardo Martín que es mi director musical, y vamos a grabar en vivo un disco, me gusta cantar de todo, boleros, 70’s. 80’s, rancheras, con mariachi, y este repertorio va a tener canciones de Pablo Milanés, de Napoleón, de Serrat, Roberto Cantoral, con arreglos enloquecidos”, comentó, Regina Orozco en conferencia de prensa.

A través de una máquina del tiempo, que llega como premio dentro de un huevo de chocolate, la cantante y actriz viaja por distintas etapas de su vida: pasado, presente y futuros posibles. En el camino se encuentra con figuras simbólicas de la memoria colectiva, como María Félix, Michael Jackson, Rocio Dúrcal, Emilio El Indio Fernández, Juan Diego y hasta La Guadalupana, pero lo que más le mueve el corazón es verse de niña, de adolescente y de adulta muy mayor. Desde el humor y la irreverencia, el tiempo y la música son aliados en la voz de Regina Orozco: “yo, me siento, me he criticado mucho, también me he disfrutado mucho, el tiempo es un misterio, soy ideas preconcebidas, ya cumplo 62 años, empecé a ver qué tenía que hacer en mi vida, cantar, y saber que a esta edad es tiempo para encontrarme en un viaje a través del tiempo, y en el espectáculo hablo de cuando conocí a María Félix, a Rocío Durcal, a muchas personas, es un viaje realmente a mi corazón con pasajes de mi vida, de una manera delirante, cabaretera, la música tiene que ver con historias, está muy divertido, a la mitad del espectáculo le doy una lista con 35 canciones, 35 estados de ánimo, y 35 estilos musicales, les pongo en sus mesas momentos que he vivido, etapas de mi vida, entonces, la gente va a tener oportunidad de pedirme canciones en un viaje de improvisación, un resumen de mi vida, el cabaret es una manifestación, es un espejo de lo que sucede, de una manera delirante, como imposible de creer, y con un humor enloquecido, donde el reflejo de la vida se ve desde otro punto, no es un espectáculo biográfico, es un viaje que hago a esta edad viendo las etapas de mi vida, donde cambio los momentos cruciales”.

La intérprete se ha consolidado como una de las artistas mexicanas reconocidas internacionalmente por su labor en el cine, la ópera y el teatro musical. Su distintiva y poderosa voz de soprano, junto con su singular presencia escénica y un estilo que rompe fronteras, la convierten en una figura única.

El espectáculo Regina Eterna, con la cantante y actriz Regina Orozco, se presentará el próximo viernes 6 de marzo a las 21:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De $1200 a $2550, disponibles en las taquillas del recinto y en el sistema Ticketmaster.