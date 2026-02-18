No frenan los aranceles

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El crecimiento de la presencia de autos chinos en México es impresionante; baste comentar que hace 10 años no había vehículos del gigante asiático y en enero pasado se vendieron aquí 30 mil unidades.

Presionado por Estados Unidos, el gobierno mexicano impuso un arancel de 50 por ciento a la importación de autos provenientes de terceros países con los cuales no se tiene acuerdo comercial, tal como sucede con China.

Se esperaba que esta medida afectara de manera directa e inmediata a las marcas importadas desde China; sin embargo, al menos durante el primer mes del 2026, la adquisición por mexicanos de autos chinos no se ha frenado, incluso ha crecido.

Trump está empeñado en anular el comercio automotriz proveniente de China, pero esto parece estar lejos de suceder y, paradójicamente, una empresa estadounidense, la General Motors, es la mayor importadora de autos de origen chino con 11 mil 469 unidades, seguida por las marcas chinas MG con 6 mil 800 autos y Geely con 3 mil 536 automotores. Se debe contemplar también a KIA, marca coreana que introdujo a México 2 mil 610 unidades.

Hay otras marcas chinas con menores volúmenes y dos de fuerte presencia como BYD o Chirey, que no reportan al Inegi, por lo que se desconoce el número de unidades en el país.

Todo esto significa que la calidad y el precio de los automóviles chinos están desplazando con facilidad a las marcas tradicionales como General Motors, Ford Motor Company o Chrysler.

No es posible determinar, aunque la importación de autos asiáticos no se vea seriamente afectada por los aranceles, pero hasta el momento va muy bien.

Susurros

Un largo y sinuoso camino le espera este año y seguramente el próximo a la revisión del T-MEC, por los caprichos e imposiciones del presidente convicto que habita la Casa Blanca.

Por eso resulta importante el reciente encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, aun cuando está claro que en ningún momento se pretende establecer un convenio bilateral, pues ambas naciones dependen sustancialmente del comercio con Estados Unidos.

No obstante, resulta relevante incrementar el comercio y la inversión entre los dos países, para consolidar un frente unido más fuerte.

Actualmente, más de 400 empresarios canadienses se encuentran en México con la intención de vincularse con el sector privado y el Gobierno mexicano para ampliar el intercambio bilateral.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz