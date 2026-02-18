Participan 8.2 millones de personas en el primer simulacro metropolitano

Coordinación con el Estado de México

CDMX se posiciona como referente mundial en prevención – La movilización incluyó a 33 mil 804 inmuebles, el despliegue de 16 mil policías y la participación coordinada de fuerzas federales como Sedena y Marina

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó ayer desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) los resultados del Primer Simulacro Metropolitano 2026.

Destacó la estrecha coordinación con su homóloga del Estado de México y la presencia de representantes de la FIFA, quienes supervisaron los protocolos de respuesta ante catástrofes naturales.

En punto de las 11:00 horas, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico activó la alerta, la cual fue difundida por 13 mil 786 altavoces del C5 (98.53 por ciento de efectividad) y, de manera inédita, a través de dispositivos celulares. El tiempo promedio de evacuación fue de un minuto con 52 segundos, logrando una participación masiva de 8.2 millones de personas en el área metropolitana.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó el despliegue de 16 mil 451 policías, mil 32 vehículos y 10 ambulancias, además del sobrevuelo de cinco helicópteros Cóndores. En el sector educativo, 3 mil 800 escuelas públicas y universidades como la UNAM, el IPN, el Tecnológico Nacional de México, la Anáhuac, La Salle, el Claustro de Sor Juana y el Tecnológico de Monterrey, reportaron una participación total de 1.2 millones de personas.

Asimismo, se destacó la solidez de la red de salud con la participación de 33 unidades hospitalarias y 272 centros de salud del IMSS-Bienestar, 11 hospitales del ISSSTE y centros médicos de PEMEX. Por primera vez, el protocolo preventivo sumó una «cuarta estructura» de mando al activar equipos en los mil 17 cuadrantes de la ciudad, esquema que se coordinó con las 72 coordinaciones territoriales y el apoyo de 192 elementos de la Guardia Nacional. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia reportó la evacuación de 11 mil 774 personas en 94 inmuebles, mientras que el Poder Judicial movilizó a 19 mil 861 usuarios y personal en 37 instalaciones.

La jefa de Gobierno concluyó que el éxito de este simulacro -que integró a la Sedenacon 6 mil 600 efectivos y a la Marina con 5 mil 760 elementos- ratifica el compromiso de la capital con la cultura de la prevención. Los sistemas de movilidad (Metro, Metrobús y Cablebús) reanudaron operaciones tras una pausa de tres minutos, operando actualmente con total normalidad y con saldo blanco en toda la metrópoli..