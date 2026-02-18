Promueven desde la UAEMéx, visión multicultural para mayor justicia social

Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos galardonada en 1992 con el Premio Nobel de la Paz, impartió la conferencia magistral “Diálogo de saberes y lenguas originarias”

Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la lideresa indígena maya quiché, defensora de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, dictó en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la conferencia magistral “Diálogo de saberes y lenguas originarias”.

En el Patio del Centenario del Edificio de Rectoría, la rectora de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Martha Patricia Zarza Delgado, destacó que las lenguas constituyen un patrimonio cultural e intelectual invaluable, fundamental para el desarrollo humano y la cohesión social, cuya preservación e inclusión siguen siendo una prioridad impostergable.

Acompañada por la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García; el rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, Antolín Celote Preciado, y la presidenta municipal de Temoaya, Berenice Carrillo Macario, Zarza Delgado subrayó que la UAEMéx trabaja de manera permanente para consolidar una cultura multilingüe y multicultural que permita salvaguardar los saberes, las identidades y las lenguas originarias.

En ese sentido, explicó que, como parte de su responsabilidad social, la Autónoma mexiquense se suma a la Iniciativa de Helsinki sobre Multilingüismo en la Comunicación Científica, integrada en su Nuevo Modelo de Ciencia Abierta para la Transformación Social.

Esta iniciativa promueve la divulgación y producción científica en diversas lenguas, así como la implementación de diplomados, cursos y redes de colaboración que impulsan el desarrollo del estudiantado proveniente de comunidades indígenas.

“La Transformación Universitaria se materializa en esfuerzos institucionales como estos. Nuestro objetivo es consolidar a la UAEMéx como una universidad pública que promueve la inclusión, la cultura de paz y el respeto por nuestra identidad comunitaria”, puntualizó la rectora.

Por su parte, Becerril García afirmó que la adhesión a la Declaración de Helsinki fortalece el perfil de una institución cercana, incluyente, progresista, colaborativa e intercultural, comprometida con su entorno y con una ciencia accesible para todas las personas, que reconoce y valora la riqueza lingüística de México.

Añadió que el conocimiento y el avance científico no se reflejan únicamente en los índices de citación, sino en la apropiación que las comunidades hacen del conocimiento para convertirlo en acción, por lo que la ciencia abierta, al dialogar en las lenguas locales, se convierte en una herramienta viva que orienta decisiones, fortalece saberes y genera soluciones.

Durante su intervención, Rigoberta Menchú Tum invitó a reflexionar sobre el significado profundo de las lenguas maternas, como parte fundamental de la cosmovisión, asimismo, destacó la importancia de reconocer nuestro origen y nuestro linaje y sabernos parte de un todo interconectado en una escala mayor.

Destacó la riqueza cultural del Estado de México derivada de su multiculturalidad y la confluencia de distintos saberes, también reconoció los aportes y el papel fundamental que las y los profesores han tenido en la preservación y el fortalecimiento de las culturas originarias a través de la enseñanza de las lenguas maternas.

Señaló que el reconocimiento actual de los derechos lingüísticos es resultado de la lucha histórica de los pueblos indígenas por el respeto y la igualdad de oportunidades.

Asimismo, destacó el papel fundamental de las juventudes en la preservación de estos avances, al señalar que hablar, interpretar y transmitir la lengua propia permite mantener vivos los saberes ancestrales y llevar el conocimiento científico a todos los territorios y comunidades.