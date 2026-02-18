Con música, la UAEMéx fortalece la identidad universitaria

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Dirección de Promoción Artística, realizó el concierto Música del Corazón Universitario, una propuesta concebida para conmemorar el Día del Amor y la Amistad y fortalecer los lazos de convivencia entre la comunidad verde y oro.

En representación de la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, la titular de la Secretaría de Identidad y Cultura, Cynthia Ortega Salgado, dirigió un mensaje a la comunidad universitaria y al público asistente, en el que destacó el poder de la música como un lenguaje que une, emociona y acompaña los momentos compartidos con los seres queridos.

Asimismo, subrayó que el conocimiento forma parte esencial del amor y que este debe asumirse como una elección consciente y un valor que orienta la convivencia cotidiana.

“Si elegimos amar, adoptamos una filosofía para dejar de ser indiferentes. Sigamos fortaleciendo una convivencia universitaria desde el amor”, expresó en la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos”.

El programa artístico inició con la participación del Coro Universitario de la UAEMéx, bajo la dirección de Emilio Hernández, que interpretó un repertorio integrado por clásicos del bolero, la salsa y el mariachi, provenientes de diversos países de Latinoamérica, creando una atmósfera de nostalgia y romanticismo que cautivó al público.

Posteriormente, el grupo musical mexiquense Geosmina ofreció un repertorio alusivo a la fecha, en el que destacó su versatilidad sonora y su capacidad para construir ambientes íntimos y emotivos que conectaron de manera directa con las y los asistentes.

El cierre del concierto estuvo a cargo de la orquesta Zona de Rumba, dirigida por Gil Morales, que con más de 15 años de trayectoria imprimió ritmo, energía y baile a la velada mediante la interpretación de piezas latinas a cargo de jóvenes músicos.

El evento también contó con la participación de estudiantes integrantes del Mercado Emprendedor Universitario, quienes exhibieron productos y proyectos que reflejan la creatividad, el talento y el espíritu innovador que distingue a la comunidad auriverde.

Con Música del Corazón Universitario, la UAEMéx refrendó su compromiso con la promoción de experiencias culturales que fomentan el encuentro, el bienestar colectivo y la construcción de comunidades sanas, solidarias y participativas.