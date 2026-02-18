La electoral, super atorada

TRAS LA PUERTA DEL PODER: Roberto Vizcaíno

“Nadie está obligado a lo imposible…”

Una respuesta de Ricardo Monreal define el muy posible destino en el Congreso del proyecto de la reforma electoral que Andrés Manuel López Obrador le heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum para darle la puntilla al sistema democrático imperfecto construido por todas las fuerzas políticas a partir de las cuestionadas elecciones de 1988 encabezadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Reconocido como el gran negociador de la 4T en el Legislativo, Monreal explica que las condiciones a este reiterado intento de reforma electoral, que viene impulsando AMLO desde el tercer año de su mandato, simplemente no logra el apoyo del PT y el Verde.

Y sin ellos no hay posibilidad de que se apruebe porque las solas bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados no alcanzan la mayoría constitucional requerida de las dos terceras partes de cada cámara.

Para PT y Verde hay un punto insalvable: el intento de desaparecer parcial o totalmente las figuras de diputados y senadores plurinominales.

Otro es el de disminuir el financiamiento público a partidos.

En la iniciativa de reforma electoral de AMLO-Sheinbaum están otros dos puntos que la oposición y asociaciones no gubernamentales exigen no apoyar: es la desaparición del INE y las Oples estatales.

Todo indica que la iniciativa de reforma electoral -que la AMLO intentó infructuosamente tres veces que fuese aprobada en su sexenio- será enviada a inicios de la próxima semana muy posiblemente a la Cámara de Diputados, pero igualmente podría ser entregada al Senado.

La presidenta Sheinbaum decidirá por dónde comienza el proceso de esa iniciativa.

En las dos cámaras la reticencia del PT y del Verde a apoyarla es la misma. Y aún cuando fuese aprobada por todos ellos en una, en la otra cámara podría ser desechada por alguno de ellos, ya sea por PT o por el Verde.

En este contexto, Ricardo Monreal es directo:

“No hay nada amarrado…”

Explica:

“Ha sido un debate intenso… de que 100 diputados se eligieran por el principio del mejor perdedor, o sea, el que quedara en segundo lugar en los distritos, y los otros 100, a través de una fórmula de elección, una boleta donde se votaran a los mejores, y en razón de eso podría ser que el número último de la lista pudiera ser el de mayores votos, que altera la fórmula que actualmente tenemos, porque actualmente son del 1 hasta el 40 y así se seleccionan en razón de prioridad.

“Pero no hubo avances… no hay avances en ese tema (el de disminuir o desaparecer pluris) y, obviamente, yo conozco a la Presidenta como ustedes la conocen, y es una mujer que es consecuente con lo que dice y lo que hace…

“Y, evidentemente, ella sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la Cámara debe estar conformada con menos plurinominales, con nuevas fórmulas de elección, y que el costo de las campañas, junto con el costo de los órganos electorales, es desmedido para una democracia con problemas económicos.

“Entonces, son temas, y la fiscalización, para que no se infiltre dinero ilícito a las campañas, y agrega ella el voto de los mexicanos en el extranjero, para que no haya simulación, o que no haya alteración de que los verdaderos migrantes sean representados”.

-¿Si ellos (PT y Verde? no mueven su postura hay posibilidades de que no haya reforma?, se le insiste.

-“… es la pregunta y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada”, responde el zacatecano.

-¿Ve difícil que salga?, se le insiste.

-“… no puedo adelantar nada”, reitera.

En la otra cámara, el nuevo coordinador de Morena, el poblano Ignacio Mier, responde lo mismo.

A Adán Augusto lo sigue el escándalo

Quien no ve la suya es Adán Augusto López, pues la fiscalía de Baja California Sur le tiene abierto un proceso algunos de sus exfuncionarios por desviar 10 millones de pesos del gobierno del estado en favor del tabasqueño en la interna de Morena por la candidatura de la presidencia en 2024.

Reiterado el caso, la fiscalía de BC Sur se encuentra en la disyuntiva de solicitar amablemente la comparecencia del ex coordinador de los senadores de Morena para que responda por el hecho.

O sea que no se le alivia ninguno de sus expedientes.

