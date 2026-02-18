¿Dónde está la oposición?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Los días corren con rapidez, las diferencias entre los integrantes de la Cuarta Transformación se multiplican, la rebelión interna fluye y de la oposición no se sabe nada.

Circula profusamente el libro en que Julio Scherer narra una serie de inconsistencia y delata algunas acciones ilícitas de personajes importantes de Morena, la reforma electoral no corre, la disputa entre el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y el senador Gerardo Fernández Noroña crece. La indisciplina de algunos morenistas se intensifica y la ambición de poder corroe las estructuras del organismo político.

El escenario parece idóneo para que los opositores fijen posición y las dirigencias nacionales de esos partidos parecen estar asombrados por lo que sucede a su alrededor.

Asoman pequeños comentarios y alguna acción menor de un diputado federal panista que amplía una denuncia, pero de fijar posiciones, nada.

Los partidos opositores muestran total frialdad, como también lo hacen en los 17 estados en los que habrá competencia por los gobiernos locales.

Parecen no escuchar los llamados de los electores que asoman la posibilidad de darles su voto, siempre y cuando hagan propuestas atractivas.

La lucha intestina dentro de Morena no parece afectar la preferencia que la población mantiene hacia ese partido, donde en 14 entidades sigue arriba en las encuestas, aunque con una salvedad, la casi imposible alianza de partidos opositores los dejaría en una situación de indefensión.

Es cierto que hay entidades en las que ni la unión de todos los partidos opositores contra la alianza Morena, Verde y PT, impediría su victoria, pero otros más muestran la flaqueza del movimiento mayoritario.

Hay entidades en que la unión de dos partidos opositores como PRI y PAN o PAN y MC pondrían en riesgo la victoria del partido predominante.

Campeche, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Sonora, Michoacán, además de Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua podría quedar en manos de los opositores de Morena, mediante la alianza entre dos de los tres partidos de oposición.

Sin embargo, el PAN es el principal organismo que se resiste a aliarse con los priistas o los emecistas, ya que, según sus cuentas, el 48 por ciento de los simpatizantes blanquiazul rechazaron la pasada alianza con el PRI y se niegan a establecer nexos con otro partido, sin importar si son tricolores o naranjas.

El MC se resiste a siquiera platicar con los priistas a los que le tienen un odio ancestral, aunque sus principales figuras hayan salido de ese partido, como son los casos del dirigente nacional, Jorge Álvarez; el dueño de la franquicia, Dante Delgado, y la coordinadora de los diputados, Ivonne Ortega, entre otros.

La mesa la tienen puesta y están desperdiciando la oportunidad que le conceden sus adversarios, por lo que de mantener esa actitud, el 27 puede significarles un rudo revés.

********

Los bonos del senador Raúl Morón bajan considerablemente en sus aspiraciones para gobernar Michoacán. La denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, en contra suya y del diputado Leonel Godoy, por el homicidio de su esposo, Carlos Manzo. Por cierto, Grecia se mantiene a la cabeza de las preferencias electorales… Los carnavales en México dan cuenta de la tregua de los delincuentes hacia la población que disfruta de los mismos.

